Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
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Πρώτη Δημοσίευση: 02.09.26, 12:06

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στην Κάρυστο Ευβοίας, με 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα να συμμετέχουν στην κατάσβεση.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολη προς Κάρυστο.
  • Η κατάσταση είναι δύσκολη λόγω ισχυρών ανέμων 6 μποφόρ και διάσπαρτων κατοικιών.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε στην Κάρυστο Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση. 

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο - evima.gr

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο - evima.gr

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, με 10 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

 

Αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολη - eviathema.gr

Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολη - eviathema.gr

 

Στη συνέχεια εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολη μέσω της παραλιακής οδού προς Κάρυστο.

 

 

Μιλώντας στο Ertnews Radio, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, σημείωσε πως πρόκειται για «αρκετά δύσκολη η κατάσταση, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ. Το μέτωπο έχει ανοίξει, έχουμε δυστυχώς διάσπαρτες κατοικίες. Το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια».

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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