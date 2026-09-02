Φωτιά ξέσπασε στην Κάρυστο Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση.

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο - evima.gr

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, με 10 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολη - eviathema.gr

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Στη συνέχεια εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολη μέσω της παραλιακής οδού προς Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Μιλώντας στο Ertnews Radio, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, σημείωσε πως πρόκειται για «αρκετά δύσκολη η κατάσταση, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ. Το μέτωπο έχει ανοίξει, έχουμε δυστυχώς διάσπαρτες κατοικίες. Το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια».

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.