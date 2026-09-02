Αριάνα Γκράντε: Δάκρυσε στο φινάλε του tour - Απομακρύνεται από τα «φώτα»

Το ατύχημα που είχε στο πόδι της και η συναυλία στο Λονδίνο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αριάνα Γκράντε ολοκλήρωσε την περιοδεία της «Eternal Sunshine» με συγκίνηση, δίνοντας την τελευταία συναυλία της στο Λονδίνο.
  • Ανακοίνωσε διάλειμμα από τη δημόσια ζωή λόγω σχολίων για την υγεία και την εμφάνισή της.
  • Αποσύρθηκε από την παραγωγή του μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» και ο συμπρωταγωνιστής της επίσης αποχώρησε.
  • Η περιοδεία είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς ήταν η επιστροφή της μετά από επτά χρόνια απουσίας.
  • Περίπου 200.000 θαυμαστές παρακολούθησαν τις εμφανίσεις της στο Λονδίνο, με ερωτήματα για την επόμενη περιοδεία της.

Με έντονη συγκίνηση ολοκλήρωσε η Αριάνα Γκράντε την περιοδεία της «Eternal Sunshine», δίνοντας την τελευταία της συναυλία στο Λονδίνο και προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα της, που περιλαμβάνει ένα «διάλειμμα» από τα «φώτα» της δημοσιότητας. 

Η 33χρονη τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της τελευταίας εμφάνισης στην O2 Arena, με τις στιγμές που λύγισε περισσότερο να έρχονται όταν ερμήνευσε το «One Last Time». Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ το 2017.

«Λονδίνο, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά, γονατίζοντας κοντά στο κοινό κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.

Το διάλειμμα από τη δημόσια ζωή

Τον περασμένο μήνα, η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι πρόκειται να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, έπειτα από μήνες έντονης δημόσιας συζήτησης και σχολίων για την υγεία και την εμφάνισή της.

«Τα όρια πρέπει να τίθενται. Οι άνθρωποι χρειάζονται μερικές φορές ένα διάλειμμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, αποσύρθηκε και από την παραγωγή του μιούζικαλ του Stephen Sondheim «Sunday in the Park with George», που ήταν προγραμματισμένο να ανέβει στο Barbican του Λονδίνου το επόμενο καλοκαίρι. Στην ίδια παραγωγή επρόκειτο να συμμετάσχει και ο συμπρωταγωνιστής της από το «Wicked», Jonathan Bailey, ο οποίος επίσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του την ίδια ημέρα.

Παρά τη συζήτηση που έχει προηγηθεί γύρω από την εικόνα και την υγεία της, στη συναυλία της στο Λονδίνο η Αριάνα Γκράντε έδειξε ιδιαίτερα δυναμική πάνω στη σκηνή.

Μοναδική δυσκολία αποτέλεσε ένας τραυματισμός στο πόδι, εξαιτίας του οποίου χρειάστηκε να αφήσει στην άκρη τις χαρακτηριστικές ψηλοτάκουνες γόβες της και να εμφανιστεί με ψηλές μπότες με πλατφόρμα. Αυτό, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να κινείται ασταμάτητα στη σκηνή μαζί με τους χορευτές της.

γκραντε

«Ήταν μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου»

Προς το τέλος της συναυλίας, η Αριάνα Γκράντε απευθύνθηκε στους θαυμαστές της και τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους. «Ήταν μία από τις πιο όμορφες και extraordinary εμπειρίες της ζωής μου», ανέφερε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, ενώ τόνισε πως θα κρατήσει για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά της.

«Έχω τους καλύτερους θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο και πάντα τους είχα», είπε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που της έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας.

 

 

Η «Eternal Sunshine Tour» μετά από επτά χρόνια απουσίας

Η συγκεκριμένη περιοδεία είχε ιδιαίτερη σημασία για την Αριάνα Γκράντε, καθώς αποτέλεσε την επιστροφή της στη σκηνή έπειτα από επτά χρόνια.

Η «Eternal Sunshine Tour» ξεκίνησε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο και η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να αργήσει πολύ να πραγματοποιήσει ξανά περιοδεία. Παράλληλα, είχε εκφράσει την επιθυμία της να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποκριτική, μετά και την υποψηφιότητά της για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Wicked».

Οι δέκα συναυλίες της στην O2 Arena του Λονδίνου αποτέλεσαν, έτσι, για πολλούς θαυμαστές της μια μοναδική ευκαιρία να τη δουν ξανά ζωντανά. Περίπου 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τις εμφανίσεις της στη βρετανική πρωτεύουσα, με θαυμαστές να ταξιδεύουν από την Κίνα, την Αυστραλία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το ερώτημα πλέον που μένει για τους θαυμαστές της είναι πότε θα την ξαναδούν επί σκηνής. Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι την επόμενη περιοδεία της.

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