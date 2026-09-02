Δανάη Μπάρκα: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει στη ζωή της Δανάης Μπάρκα, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μία ημέρα αργότερα, το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, επέστρεψε στα social media, αυτή τη φορά με ένα βίντεο από το σπίτι της και μια… γνώριμη σκέψη: την ανάγκη για ανανέωση του προσωπικού της χώρου.

Καθώς απολάμβανε το ρόφημά της, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως εδώ και περίπου δέκα ημέρες σκέφτεται έντονα να κάνει αλλαγές στο σπίτι της. Και δεν πρόκειται, όπως φαίνεται, για... απλές πινελιές στη διακόσμηση.

«Εγώ που τις τελευταίες 10 μέρες ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι και να αλλάξω κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα, αλλά δεν ξέρω από πού ν’ αρχίσω», έγραψε με χιούμορ στο Instagram Story της.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι θα γίνει μαμά με μια σειρά φωτογραφιών από την παραλία, στις οποίες ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά έχοντας στο πλευρό της τον Φάνη Μπότση.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Το ευχάριστο νέο ήρθε λίγους μήνες μετά τον γάμο τους. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία, σε ένα γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους. Το μέρος αυτό έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την παρουσιάστρια και την οικογένειά της, ενώ ο γάμος είχε έντονο ελληνικό χαρακτήρα, με την ελιά να πρωταγωνιστεί στη διακόσμηση.