«Ανακαίνιση Κατοικίας» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Τι αλλάζει

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και όλες οι αλλαγές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.26 , 12:42 Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
02.09.26 , 12:36 Φωτιά στα Σπάτα - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
02.09.26 , 12:26 Mad Clip: Πέντε χρόνια από τον θάνατό του – Πλήθος κόσμου στο σημείο
02.09.26 , 12:15 Κρήτη: Διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι
02.09.26 , 12:12 Εντοπίστηκε το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια σε βάθος 550 μέτρων
02.09.26 , 12:00 Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
02.09.26 , 12:00 Διαλειμματικό περπάτημα: Το fitness trend για εύκολη απώλεια βάρους
02.09.26 , 11:56 Τζάστιν Τριντό- Κέιτι Πέρι: Αγκαλιασμένοι στη Μύκονο
02.09.26 , 11:50 Εκτός Ολυμπιακού μεγάλο όνομα - Σε ποια ομάδα υπέγραψε
02.09.26 , 11:42 Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
02.09.26 , 11:04 Κολιανδρή - Λούλης: Σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας
02.09.26 , 10:56 Μαρία Αναστασοπούλου: Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων
02.09.26 , 10:56 Τραγωδία στην Ιταλία: Γονείς σκότωσαν την 5χρονη κόρη τους και αυτοκτόνησαν
02.09.26 , 10:54 Κυψέλη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους
02.09.26 , 10:30 Nαταλία Δραγούμη: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Δανάη Μπάρκα: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
Φουρνά Ευρυτανίας: «Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε bullying»
Κυψέλη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος "ανακαίνιση κατοικίας" / ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα δεδομένα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς τροποποιήθηκαν οι όροι συμμετοχής και διευκρινίστηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανακαινίσουν την κατοικία τους με κρατική επιδότηση.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα επιδότησης έως και 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάσει έως και το 95% του επιλέξιμου κόστους.

Η νέα τροποποίηση δεν αλλάζει τον βασικό κορμό της δράσης, αλλά ξεκαθαρίζει τα οικογενειακά κριτήρια, διευρύνει τις δυνατότητες για ιδιοκτήτες με περισσότερα κλειστά ακίνητα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπαίνουν σε σειρά ορισμένες αιτήσεις.

Ανακαίνιση Κατοικίας: Αλλαγές στα κριτήρια για τα κλειστά σπίτια

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Ποιοι μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα

Η δράση αφορά τόσο κλειστές κατοικίες, όσο και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους ως κύρια κατοικία.

Για να θεωρηθεί ένα ακίνητο επιλέξιμο, πρέπει μεταξύ άλλων:

  • να είναι νόμιμο και να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέο,
  • να έχει χρήση κατοικίας,
  • η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή να υπάρχει αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο,
  • να έχει έως 120 τ.μ. κύριων χώρων,
  • να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη,
  • να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020,
  • να μην είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, δηλαδή να χρησιμοποιείται ως Airbnb.

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται, υπό τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δυνατότητα ένταξης κατοικιών έως 150 τ.μ..

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πότε ένα σπίτι θεωρείται «κλειστό»

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε κλειστό και ανοιχτό ακίνητο.

Κλειστό θεωρείται το ακίνητο που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τα έτη 2024 και 2025, είχε συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από 100 kWh στη συγκεκριμένη διετία ή είχε διακοπεί η ηλεκτροδότησή του και παράλληλα είχε δηλωθεί ως κενό στο Ε2 του φορολογικού έτους 2025.

Ανοιχτό θεωρείται το ακίνητο που χρησιμοποιείται ήδη ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε1 του 2025.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τα νέα εισοδηματικά όρια – Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το πρόγραμμα χωρίζει τους δικαιούχους σε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το ετήσιο εισόδημα του 2025.

Τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

«Ανακαίνιση Κατοικίας» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Τι αλλάζει

Για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προστίθενται 5.000 ευρώ στο αντίστοιχο εισοδηματικό όριο. Η τελευταία τροποποίηση ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη τα ανήλικα τέκνα.

Υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο παιδί, τα όρια είναι:

  • έως 28.000 ευρώ για την Κατηγορία Ι,
  • έως 39.000 ευρώ για την Κατηγορία ΙΙ.

Και εδώ, για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προστίθενται 5.000 ευρώ.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ο ιδιοκτήτης

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τ.μ.

Έτσι, ενδεικτικά:

  • κατοικία 60 τ.μ. → έως 18.000 ευρώ,
  • κατοικία 80 τ.μ. → έως 24.000 ευρώ,
  • κατοικία 100 τ.μ. → έως 30.000 ευρώ,
  • κατοικία 120 τ.μ. → έως 36.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται 100% κάλυψη έως 2.500 ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με μηχανικούς, άδειες, ενεργειακά πιστοποιητικά, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τον έλεγχο ολοκλήρωσης των εργασιών.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Από 70% έως 95% η επιδότηση – Ποιοι παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό

Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία:

  • 80% για την Κατηγορία Ι,
  • 70% για την Κατηγορία ΙΙ.

Το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για συγκεκριμένα κοινωνικά ή γεωγραφικά κριτήρια. Οι προσαυξήσεις μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων:

  • ακίνητα σε ορεινές περιοχές,
  • ακίνητα σε νησιωτικές περιοχές,
  • μονογονεϊκές οικογένειες,
  • τρίτεκνες οικογένειες,
  • πολύτεκνες οικογένειες,
  • άτομα με αναπηρία, στην περίπτωση ιδιοκατοίκησης.

Έτσι, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% στην Κατηγορία Ι και έως 85% στην Κατηγορία ΙΙ.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αφορά και ενεργειακές παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα δεν αφορά απλώς εργασίες αισθητικής ανακαίνισης. Ένα μέρος του προϋπολογισμού πρέπει να κατευθυνθεί σε ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο το ακίνητο να βελτιώσει την ενεργειακή του κατηγορία.

Συγκεκριμένα, οι ενεργειακές δαπάνες πρέπει να αντιστοιχούν σε περίπου 20% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ προβλέπεται στόχος βελτίωσης κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Η σημαντική αλλαγή για όσους έχουν περισσότερα ακίνητα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες.

Με τη νέα ρύθμιση, δεν υπάρχει πλέον αριθμητικός περιορισμός στον αριθμό των κλειστών κατοικιών για τις οποίες μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση ένα νοικοκυριό, αρκεί κάθε ακίνητο να πληροί ξεχωριστά τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Παράλληλα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση και για έως μία ανοιχτή κατοικία.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους περισσότερα παλιά και κλειστά διαμερίσματα και θέλουν να τα επαναφέρουν στην αγορά.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η επιδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, το ακίνητο πρέπει να διατηρήσει τη χρήση που προβλέπει το πρόγραμμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Για κλειστό ακίνητο που θα οδηγηθεί σε ενοικίαση, προβλέπονται επιπλέον περιορισμοί:

  • το ενοίκιο πρέπει να παραμείνει σταθερό κατά τα πρώτα τρία χρόνια,
  • απαγορεύεται η μετατροπή του σε βραχυχρόνια μίσθωση,
  • δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη,
  • δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση,
  • σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου μέσα στην πενταετία προβλέπεται επιστροφή της επιδότησης.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πώς θα κάνετε αίτηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς Taxisnet για να ελέγξουν εάν το ακίνητο πληροί τα βασικά κριτήρια και να προετοιμαστούν για την αίτηση. Η δράση υλοποιείται σε διακριτές φάσεις, με τις κλειστές κατοικίες να προηγούνται και τις αιτήσεις για ανοιχτές κατοικίες να ακολουθούν.

Στις ανοιχτές κατοικίες, μάλιστα, η προτεραιότητα δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τη σειρά με την οποία υποβάλλεται μια αίτηση. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι θα λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδηματικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.

Με λίγα λόγια, πριν κάνετε αίτηση ελέγξτε:

  • αν η κατοικία έχει άδεια έως 31/12/1990,
  • αν είναι έως 120 τ.μ. ή, όπου προβλέπεται, έως 150 τ.μ.,
  • αν βρίσκεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα,
  • αν πληροί τον ορισμό του «κλειστού» ή «ανοιχτού» ακινήτου,
  • αν το φορολογητέο εισόδημά σας βρίσκεται μέσα στα όρια,
  • αν το ακίνητο έχει ήδη επιδοτηθεί από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μετά το 2020,
  • αν είναι εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης,
  • ποιες εργασίες χρειάζεται πραγματικά να γίνουν,
  • ποιο μέρος του κόστους θα αφορά τις υποχρεωτικές ενεργειακές παρεμβάσεις,
  • και αν μπορείτε να τηρήσετε τις δεσμεύσεις που ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 |
TAXISNET
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Market Pass: Ποιοι Δικαιούνται Έως 1.200 Ευρώ Αναδρομικά
Οικονομια
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
ανακαίνιση κτιρίου
Οικονομια
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Επίδομα Στέγασης: Τα 6 βήματα για την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ
Σαφάρι για τις τιμές στα σχολικά είδη
Οικονομια
Σχολικά είδη: Σε ποια θα υπάρξουν μειώσεις μετά τη «συμφωνία κυρίων»
United Group
Οικονομια
Eνισχύoνται οι  επιδόσεις της United Group το Α’ εξάμηνο του 2026
ΔΕΘ: Τέσσερα Mέτρα Ενίσχυσης Στο Τραπέζι
Οικονομια
Επίδομα παιδιού, επίδομα 300 ευρώ και τρίτεκνοι: Τέσσερα μέτρα στο τραπέζι
Μείωση Τιμών
Οικονομια
Ποια προϊόντα γίνονται φθηνότερα στο ράφι - Έως 44% οι μειώσεις τιμών
Μητσοτάκης ΔΕΘ
Οικονομια
Τα μέτρα της ΔΕΘ για συνταξιούχους, μισθωτούς, επιχειρήσεις
εφορία υπάλληλος
Οικονομια
Ρύθμιση 72 δόσεων: Τα τρία «αγκάθια» για τους οφειλέτες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top