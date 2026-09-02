Νέα δεδομένα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς τροποποιήθηκαν οι όροι συμμετοχής και διευκρινίστηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανακαινίσουν την κατοικία τους με κρατική επιδότηση.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα επιδότησης έως και 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάσει έως και το 95% του επιλέξιμου κόστους.

Η νέα τροποποίηση δεν αλλάζει τον βασικό κορμό της δράσης, αλλά ξεκαθαρίζει τα οικογενειακά κριτήρια, διευρύνει τις δυνατότητες για ιδιοκτήτες με περισσότερα κλειστά ακίνητα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπαίνουν σε σειρά ορισμένες αιτήσεις.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Ποιοι μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα

Η δράση αφορά τόσο κλειστές κατοικίες, όσο και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους ως κύρια κατοικία.

Για να θεωρηθεί ένα ακίνητο επιλέξιμο, πρέπει μεταξύ άλλων:

να είναι νόμιμο και να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέο,

να έχει χρήση κατοικίας,

η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή να υπάρχει αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο,

να έχει έως 120 τ.μ. κύριων χώρων,

να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη,

να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020,

να μην είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, δηλαδή να χρησιμοποιείται ως Airbnb.

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται, υπό τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δυνατότητα ένταξης κατοικιών έως 150 τ.μ..

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πότε ένα σπίτι θεωρείται «κλειστό»

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε κλειστό και ανοιχτό ακίνητο.

Κλειστό θεωρείται το ακίνητο που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τα έτη 2024 και 2025, είχε συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από 100 kWh στη συγκεκριμένη διετία ή είχε διακοπεί η ηλεκτροδότησή του και παράλληλα είχε δηλωθεί ως κενό στο Ε2 του φορολογικού έτους 2025.

Ανοιχτό θεωρείται το ακίνητο που χρησιμοποιείται ήδη ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε1 του 2025.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τα νέα εισοδηματικά όρια – Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το πρόγραμμα χωρίζει τους δικαιούχους σε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το ετήσιο εισόδημα του 2025.

Τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προστίθενται 5.000 ευρώ στο αντίστοιχο εισοδηματικό όριο. Η τελευταία τροποποίηση ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη τα ανήλικα τέκνα.

Υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο παιδί, τα όρια είναι:

έως 28.000 ευρώ για την Κατηγορία Ι,

έως 39.000 ευρώ για την Κατηγορία ΙΙ.

Και εδώ, για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προστίθενται 5.000 ευρώ.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ο ιδιοκτήτης

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τ.μ.

Έτσι, ενδεικτικά:

κατοικία 60 τ.μ. → έως 18.000 ευρώ,

κατοικία 80 τ.μ. → έως 24.000 ευρώ,

κατοικία 100 τ.μ. → έως 30.000 ευρώ,

κατοικία 120 τ.μ. → έως 36.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται 100% κάλυψη έως 2.500 ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με μηχανικούς, άδειες, ενεργειακά πιστοποιητικά, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τον έλεγχο ολοκλήρωσης των εργασιών.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Από 70% έως 95% η επιδότηση – Ποιοι παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό

Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία:

80% για την Κατηγορία Ι,

70% για την Κατηγορία ΙΙ.

Το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για συγκεκριμένα κοινωνικά ή γεωγραφικά κριτήρια. Οι προσαυξήσεις μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων:

ακίνητα σε ορεινές περιοχές,

ακίνητα σε νησιωτικές περιοχές,

μονογονεϊκές οικογένειες,

τρίτεκνες οικογένειες,

πολύτεκνες οικογένειες,

άτομα με αναπηρία, στην περίπτωση ιδιοκατοίκησης.

Έτσι, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% στην Κατηγορία Ι και έως 85% στην Κατηγορία ΙΙ.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αφορά και ενεργειακές παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα δεν αφορά απλώς εργασίες αισθητικής ανακαίνισης. Ένα μέρος του προϋπολογισμού πρέπει να κατευθυνθεί σε ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο το ακίνητο να βελτιώσει την ενεργειακή του κατηγορία.

Συγκεκριμένα, οι ενεργειακές δαπάνες πρέπει να αντιστοιχούν σε περίπου 20% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ προβλέπεται στόχος βελτίωσης κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Η σημαντική αλλαγή για όσους έχουν περισσότερα ακίνητα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες.

Με τη νέα ρύθμιση, δεν υπάρχει πλέον αριθμητικός περιορισμός στον αριθμό των κλειστών κατοικιών για τις οποίες μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση ένα νοικοκυριό, αρκεί κάθε ακίνητο να πληροί ξεχωριστά τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Παράλληλα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση και για έως μία ανοιχτή κατοικία.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους περισσότερα παλιά και κλειστά διαμερίσματα και θέλουν να τα επαναφέρουν στην αγορά.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η επιδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, το ακίνητο πρέπει να διατηρήσει τη χρήση που προβλέπει το πρόγραμμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Για κλειστό ακίνητο που θα οδηγηθεί σε ενοικίαση, προβλέπονται επιπλέον περιορισμοί:

το ενοίκιο πρέπει να παραμείνει σταθερό κατά τα πρώτα τρία χρόνια,

απαγορεύεται η μετατροπή του σε βραχυχρόνια μίσθωση,

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη,

δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση,

σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου μέσα στην πενταετία προβλέπεται επιστροφή της επιδότησης.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς Taxisnet για να ελέγξουν εάν το ακίνητο πληροί τα βασικά κριτήρια και να προετοιμαστούν για την αίτηση. Η δράση υλοποιείται σε διακριτές φάσεις, με τις κλειστές κατοικίες να προηγούνται και τις αιτήσεις για ανοιχτές κατοικίες να ακολουθούν.

Στις ανοιχτές κατοικίες, μάλιστα, η προτεραιότητα δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τη σειρά με την οποία υποβάλλεται μια αίτηση. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι θα λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδηματικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.

Με λίγα λόγια, πριν κάνετε αίτηση ελέγξτε:

αν η κατοικία έχει άδεια έως 31/12/1990,

αν είναι έως 120 τ.μ. ή, όπου προβλέπεται, έως 150 τ.μ.,

αν βρίσκεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα,

αν πληροί τον ορισμό του «κλειστού» ή «ανοιχτού» ακινήτου,

αν το φορολογητέο εισόδημά σας βρίσκεται μέσα στα όρια,

αν το ακίνητο έχει ήδη επιδοτηθεί από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μετά το 2020,

αν είναι εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης,

ποιες εργασίες χρειάζεται πραγματικά να γίνουν,

ποιο μέρος του κόστους θα αφορά τις υποχρεωτικές ενεργειακές παρεμβάσεις,

και αν μπορείτε να τηρήσετε τις δεσμεύσεις που ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.