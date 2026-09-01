Η στρατηγική χαρτοφυλακίου ενισχύει τις επιδόσεις της United Group το Α’ εξάμηνο του 2026:

• Αύξηση εσόδων κατά 11% στα €1,45 δισ.

• Αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDAaL κατά 12% στα €487,5 εκατ., με περιθώριο 33,6%

• Υπερδιπλασιασμός του cash conversion (Προσαρμοσμένο EBITDAaL μείον κεφαλαιουχικές δαπάνες), στα €194,5 εκατ.

Η United Group, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 (Α’ εξάμηνο 2026), καταγράφοντας διψήφια ετήσια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στο Προσαρμοσμένο EBITDAaL. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, στα €1.452,6 εκατ., ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDAaL ενισχύθηκε κατά 12%1, στα €487,5 εκατ., με περιθώριο 33,6%.



Τα αποτελέσματα αντανακλούν την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής που παρουσίασε ο Όμιλος το 2025, στο πλαίσιο της οποίας η United Group πέρασε από ενιαίο μοντέλο λειτουργίας σε μοντέλο διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Βάσει αυτής της στρατηγικής, ο Όμιλος οργανώνεται σε τρεις διακριτούς τομείς: τηλεπικοινωνίες, media και υποδομές & ventures.



Οι δραστηριότητες τηλεπικοινωνιών και media διοικούνται ως ξεχωριστές επιχειρηματικές μονάδες, καθεμία με το δικό της μοντέλο λειτουργίας, ενώ η απόδοσή τους αξιολογείται βάσει των δ

