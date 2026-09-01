Πρόκληση από τους Τούρκους που έστειλαν ερευνητικό πλοίο νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, στην περιοχή του παράνομου θαλάσσιου πάρκου τους.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου για τη νέα τουρκική πρόκληση, οι Τούρκοι εξέδωσαν παρανόμως μια NAVTEX για επιστημονικές έρευνες, στην ανοιχτή θάλασσα, νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, και μάλιστα στην περιοχή του παράνομου θαλάσσιου πάρκου που έχουν ανακοινώσει.

Η περιοχή στην οποία κάνει έρευνα το τουρκικό σκάφος

ΑΝΤΙ-NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο

Στην περιοχή πλέει από το πρωί το ερευνητικό σκάφος Tubitak Marmara, με την τουρκική NAVTEX να έχει ισχύ μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας εξέδωσε δική της NAVTEX, ακυρώνοντας την τουρκική, επειδή, εκτός των άλλων, κάποια σημεία της NAVTEX των Τούρκων βρίσκονται μέσα στη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Το τουρκικό ερευνητικό Marmara

Σημειωτέον ότι ΑΝΤΙ-NAVTEX εξέδωσε και η Κύπρος, επειδή το τουρκικό ερευνητικό πλοίο μπήκε και μέσα στα όρια του FIR Λευκωσίας.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού πλοίου. Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ελληνικού Πενταγώνου έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και συνεργάζεται με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.