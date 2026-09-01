Σάλος για τον ΕΟΠΥΥ: Μπέρδεψε τα φύλα με την επιλογή «ακαθόριστο»!

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Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σάλος για την επιλογή "ακαθόριστο φύλο" στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σάλος προκλήθηκε στον ΕΟΠΥΥ λόγω της επιλογής «Ακαθόριστο» στο φύλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για φάρμακα.
  • Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση των ασφαλισμένων στα φάρμακά τους.
  • Ο ΕΟΠΥΥ δήλωσε ότι ήταν «τεχνικό λάθος» από την ανάδοχο εταιρεία και ότι αφαιρέθηκε μετά από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Ο Υπουργός δήλωσε ότι η αλλαγή έγινε για να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στη χρήση φαρμάκων.
  • Ο ΕΟΠΥΥ διευκρίνισε ότι η επιλογή δεν επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους.

Σάλος προκλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ όπου οι ασφαλισμένοι για να πάρουν τα φάρμακά τους καλούνταν να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων και το φύλο τους.  Εμφανίσθηκε όμως απρόσμενα η… ασυνήθιστη επιλογή «Ακαθόριστο» ως φύλο!  Τι ακριβώς συνέβη και γιατί ο ΕΟΠΥΥ έσπευσε να αλλάξει την πλατφόρμα εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Ράνια Τραγόμαλλου.  

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Όπως ανέφερε, στο συγκεκριμένο πεδίο εμφανιζόταν στο προφίλ του ασφαλισμένου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ,  για την κατ’ οίκον διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους, Εκεί  υπήρχαν τέσσερις επιλογές: «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο»!

Η επιλογή "ακαθόριστο φύλο" στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

Η επιλογή «ακαθόριστο φύλο» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ  

Αυτή ακριβώς η τελευταία επιλογή ήταν που προκάλεσε τις αντιδράσεις και άνοιξε τη συζήτηση, καθώς πρόκειται για μια πλατφόρμα που αφορά στην πρόσβαση των ασφαλισμένων στα φάρμακά τους. Το θέμα ανέδειξε με πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ. 

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ για το ακαθόριστο φύλλο στις επιλογές του ΕΟΠΥΥ

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ για το ακαθόριστο φύλλο στις επιλογές του ΕΟΠΥΥ   

Ο ΕΟΠΥΥ αναγκάστηκε μετά τις αντιδράσεις να δώσει εξηγήσεις και υποστήριξε ότι ήταν «τεχνικό λάθος». Ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πεδίο -το «Ακαθόριστο φύλλο»- είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία που ανέπτυξε την πλατφόρμα, με βάση ένα διεθνές πρότυπο ISO. Προηγήθηκε όμως η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και η επιλογή «Ακαθόριστο» αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα.

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 Α. Γεωργιάδης: «Έδωσα εντολή να αλλάξει» 

«Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει προβλήματα», έγραψε σε ανάρτησή του ο κ.  Γεωργιάδης.
 
Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει, επίσης, ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου ούτε επηρέαζε την παροχή των υπηρεσιών του.
 

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