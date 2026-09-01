Θύματα διάρρηξης παρουσιάστρια και επιχειρηματίας - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση στα Νότια Προάστια από τα πολλά «κρούσματα» διαρρήξεων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Κόμισσα Κοντογιάννη έπεσε θύμα διάρρηξης κατά τη διάρκεια διακοπών, με κακοποιούς να κλέβουν κοσμήματα αξίας 150.000€.
  • Επιχειρηματίας της περιοχής έχει υποστεί πέντε διαρρήξεις σε λιγότερο από ένα χρόνο, με τους δράστες να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο σπίτι του.
  • Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις εισβολές των διαρρηκτών, οι οποίοι δεν πτοούνται από τον συναγερμό και αναζητούν χρήματα και κοσμήματα.
  • Οι δράστες φαίνεται να είχαν οργανώσει λεπτομερώς τις επιθέσεις τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία για να παραβιάσουν τις κατοικίες.

Νέες διαρρήξεις στα Νότια Προάστια προκαλούν ανησυχία, με γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφο να πέφτει θύμα οργανωμένων κακοποιών, οι οποίοι εισέβαλαν στο σπίτι της ενώ εκείνη βρισκόταν σε διακοπές και αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. 

Την ίδια ώρα, επιχειρηματίας της περιοχής έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τον ίδιο εφιάλτη όχι μία, αλλά πέντε φορές μέσα σε λίγους μήνες. Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισαν ο Βαγγέλης Γκούμας και ο Αλέξανδρος Γύγος για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star κατέγραψαν καρέ-καρέ τις εισβολές των διαρρηκτών. 

Στο πρώτο βίντεο, ο κακοποιός έχει ήδη παραβιάσει την πόρτα του διαμερίσματος στα Νότια Προάστια και έχει κάνει άνω-κάτω το εσωτερικό. Ο συναγερμός χτύπησε, όμως εκείνος δεν έδειχνε να πτοείται. Αντίθετα, άναψε τον φακό του κινητού του και συνέχισε ανενόχλητος να ψάχνει για χρήματα και κοσμήματα. 

Διάρρηξη στο σπίτι επιχειρηματία

Θύμα διάρρηξης 5 φορές σε έναν χρόνο επιχειρηματίας στα Νότια Προάστια

Για τον επιχειρηματία της περιοχής, οι αλλεπάλληλες εισβολές έχουν μετατρέψει το σπίτι του σε εφιάλτη. 

«Είχαν πάει από το υπόγειο μέχρι το δωμάτιο, τα είχαν κάνει όλα λίμπα. Είχαν σπάσει έπιπλα στην προσπάθειά τους να ανέβουν, πατούσανε τραπέζια, έπιπλα, είχαν σπάσει τραπέζια, έπιπλα», περιέγραψε στο Star. 

Ο ίδιος άνθρωπος έχει δει διαρρήκτες να μπαίνουν στο σπίτι του συνολικά πέντε φορές μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. 

Nότια Προάστια: Στο στόχαστρο και γνωστή παρουσιάστρια 

Θύμα διάρρηξης έπεσε και γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Κόμισσα Κοντογιάννη, όταν τρεις κακοποιοί εισέβαλαν στην κατοικία της, την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε διακοπές. 

Οι δράστες φαίνεται να είχαν οργανώσει λεπτομερώς την επιχείρησή τους. Ο ένας κρατούσε έναν κουβά με νερό, ενώ οι άλλοι δύο έκοβαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρώντας να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό. 

Θύματα διάρρηξης παρουσιάστρια στα Νότια Προάστια

Οι δράστες φαίνεται πως επιχείρησαν αρχικά να εισέλθουν στην κατοικία από τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία. Τελικά, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό, σπάζοντας με λοστό τις σιδεριές και περνώντας από το παράθυρο της κουζίνας. 

Η λεία τους, σύμφωνα με την καταγγελία της παρουσιάστριας, περιλαμβάνει κοσμήματα μεγάλης αξίας. 

«Άρπαξαν κοσμήματα κλπ. 150.000€. Είχαμε βρεθεί σε ανάγκη και δεν το πουλήσαμε, να τα πάρουν τώρα αυτοί;!», δήλωσε στην κάμερα του Star. 

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