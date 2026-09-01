«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της

Οι φωτογραφίες στο Instagram, λίγο πριν την πρεμιέρα του Happy Day

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«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Tα instastories της από το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της για πρώτη φορά.
  • Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την επιστροφή στην Αθήνα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την εμπειρία της στο Instagram, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι ως όνειρο ζωής.
  • Επισκέφθηκαν το Τόκιο και την Οσάκα, απολαμβάνοντας τον ιαπωνικό πολιτισμό.
  • Η Τσιμτσιλή εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που μοιράστηκε αυτές τις στιγμές με την οικογένειά της.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε να περάσει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στην Ιαπωνία.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Η παρουσιάστρια του Happy Day στον Alpha ταξίδεψε για πρώτη φορά στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία παιδιά τους, μοιραζόμενη στη συνέχεια φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση στο Instagram.

«Λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο κι επιστρέψω στην καθημερινότητα και τα «κουτάκια» μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής. Για πρώτη φορά στην Ιαπωνία. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, εικόνες που μαγνητίζουν το βλέμμα, διαφορετικές μυρωδιές και γεύσεις.

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Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές που σε κάνουν να σταματάς για λίγο και να κοιτάς γύρω σου σαν παιδί έχοντας την αίσθηση ότι ανακαλύπτεις έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από τον δικό σου.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Κάθε ταξίδι είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και νιώθω ευγνώμων που αυτό το παράθυρο το άνοιξα με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Την οικογένεια μου!», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Στην Ιαπωνία για πρώτη φορά η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Το ταξίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για την παρουσιάστρια, καθώς, όπως έκανε γνωστό η ίδια, επρόκειτο για έναν προορισμό που ήθελε εδώ και χρόνια να γνωρίσει. Στο ταξίδι συμμετείχε όλη η οικογένεια, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τον Θέμη Σοφό να ταξιδεύουν με τα παιδιά τους, Νάγια, Μαίρη και Γιάννη, λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία/ instagram

Ανάμεσα στους προορισμούς που επισκέφθηκαν ήταν το Τόκιο και η Οσάκα. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό που ανάρτησε, η παρουσιάστρια κατέγραψε εικόνες από την παραμονή τους στη χώρα, αποτυπώνοντας στιγμές από τις διαδρομές, τα τοπία και την εμπειρία της πρώτης επαφής με τον ιαπωνικό πολιτισμό.

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