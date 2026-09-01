Με οικογενειακές στιγμές και όμορφες αναμνήσεις από τη Ρόδο αποχαιρέτησε τον Αύγουστο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε τον τόπο καταγωγής της μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους δύο γιους τους, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες ξεκούρασης και ποιοτικού χρόνου με την οικογένειά της.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στις φωτογραφίες είδαμε οικογενειακές βόλτες, παιχνίδια, παραδοσιακό ελληνικό φαγητό και στιγμές χαλάρωσης.

Η ίδια θέλησε, μάλιστα, να κάνει έναν μικρό απολογισμό του φετινού Αυγούστου, ο οποίος είχε για την οικογένειά της και τις απρόοπτες στιγμές του. Παρά τις περιπέτειες που προηγήθηκαν με τα σκισμένα λάστιχα στο ενοικιαζόμενο όχημά τους, η Ρόδος ήταν σίγουρα για εκείνη το ιδανικό σκηνικό για να ολοκληρώσει το καλοκαίρι της με τους ανθρώπους που αγαπά.

«Ο Αύγουστος τελειώνει με έναν… επεισοδιακό τρόπο για εμάς! Η Ρόδος όμως ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για να κλείσουμε το καλοκαίρι μας. Γεμάτες μέρες, οικογενειακές στιγμές, γέλια, μικρές περιπέτειες και αναμνήσεις που θα κρατήσουμε μαζί μας. Αντίο Αύγουστε… σίγουρα φρόντισες να σε θυμόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και τις φωτογραφίες: