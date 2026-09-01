Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της

Οι φωτογραφίες στο Instagram από τη Ρόδο

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Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Νάξο / Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τη Ρόδο με τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε οικογενειακές στιγμές και φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Instagram.
  • Ανέφερε ότι ο Αύγουστος είχε απρόοπτα, όπως σκισμένα λάστιχα στο ενοικιαζόμενο όχημά τους.
  • Η Ρόδος αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να κλείσουν το καλοκαίρι τους με γέλια και αναμνήσεις.
  • Η Σπυροπούλου έκανε απολογισμό του Αυγούστου, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις οικογενειακές στιγμές.

Με οικογενειακές στιγμές και όμορφες αναμνήσεις από τη Ρόδο αποχαιρέτησε τον Αύγουστο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε τον τόπο καταγωγής της μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους δύο γιους τους, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες ξεκούρασης και ποιοτικού χρόνου με την οικογένειά της.

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στις φωτογραφίες είδαμε οικογενειακές βόλτες, παιχνίδια, παραδοσιακό ελληνικό φαγητό  και στιγμές χαλάρωσης.

Η ίδια θέλησε, μάλιστα, να κάνει έναν μικρό απολογισμό του φετινού Αυγούστου, ο οποίος είχε για την οικογένειά της και τις απρόοπτες στιγμές του. Παρά τις περιπέτειες που προηγήθηκαν με τα σκισμένα λάστιχα στο ενοικιαζόμενο όχημά τους, η Ρόδος ήταν σίγουρα για εκείνη το ιδανικό σκηνικό για να ολοκληρώσει το καλοκαίρι της με τους ανθρώπους που αγαπά.

«Ο Αύγουστος τελειώνει με έναν… επεισοδιακό τρόπο για εμάς! Η Ρόδος όμως ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για να κλείσουμε το καλοκαίρι μας. Γεμάτες μέρες, οικογενειακές στιγμές, γέλια, μικρές περιπέτειες και αναμνήσεις που θα κρατήσουμε μαζί μας. Αντίο Αύγουστε… σίγουρα φρόντισες να σε θυμόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και τις φωτογραφίες:

 

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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