Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Οι μάρκες και τα μοντέλα που κάνουν την διαφορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 10:21 Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
01.09.26 , 10:13 Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
01.09.26 , 10:13 Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
01.09.26 , 10:00 Ο Σεπτέμβριος ήρθε: φτιάξτε hot dog με σπιτικό ψωμάκι και κρέμα τυριών
01.09.26 , 09:59 Τούπακ Σακούρ: Ο «Keffe D» ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ
01.09.26 , 09:58 Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
01.09.26 , 09:50 Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
01.09.26 , 09:49 Times Square: 49χρονη μαχαίρωσε δύο ανθρώπους - Νεκρή από πυρά αστυνομικών
01.09.26 , 09:18 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
01.09.26 , 09:13 «ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
01.09.26 , 09:03 1 Σεπτεμβρίου 1939: H έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
01.09.26 , 09:02 Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
01.09.26 , 09:00 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
01.09.26 , 08:47 Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
01.09.26 , 08:38 Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 01.09.26, 08:11
Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., συμμετέχει στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο εμβληματικές ιαπωνικές μάρκες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα: τη Nissan και τη Suzuki Marine. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επιλεγμένα μοντέλα και τεχνολογίες των δύο μαρκών, ανακαλύπτοντας τις σύγχρονες λύσεις κινητικότητας που προσφέρουν.

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ομίλους της ελληνικής αγοράς. Από το 1961, ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας της Nissan στην Ελλάδα, έχει συνδέσει την πορεία της με μία από τις σημαντικότερες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί τη Suzuki Marine, μεταφέροντας την ιαπωνική τεχνογνωσία και στον τομέα της θαλάσσιας κινητικότητας.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της 90ής ΔΕΘ, αναδεικνύοντας τη μακρά παράδοση της χώρας στην τεχνολογία και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτυπώνει μια συνεργασία που διαρκεί περισσότερες από έξι δεκαετίες και αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της ιαπωνικής βιομηχανίας και της ελληνικής αγοράς.

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το μοντέλα Nissan που πρωταγωνιστούν στη ΔΕΘ
Στο επίκεντρο της παρουσίας της Nissan θα βρίσκονται το νέο Nissan Micra, το τολμηρό Nissan Juke και το best-seller Nissan Qashqai - μοντέλα που αποτυπώνουν τη σύγχρονη φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας ξεχωριστή σχεδίαση, απολαυστική εμπειρία οδήγησης και καινοτόμες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.
Το νέο Nissan Micra σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πιο θρυλικά μοντέλα της Nissan στην Ευρώπη. Η έκτη γενιά του μοντέλου επιστρέφει αμιγώς ηλεκτρική, συνδυάζοντας τον δυναμικό σχεδιασμό, τις προηγμένες τεχνολογίες, την ευελιξία και την κορυφαία οδηγική αίσθηση που αγαπήθηκε από εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Nissan Juke ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα compact crossovers της αγοράς, συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη στο μοντέρνο σχεδιασμό και τον δυναμικό χαρακτήρα του. Με την μοναδική σχεδιαστική του ταυτότητα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την χαρακτηριστική του παρουσία στον δρόμο, το Juke είναι ένα μοντέλο που ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά.

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των crossovers στην Ευρώπη και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της μάρκας. Με τον δυναμικό σχεδιασμό του, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τη μοναδική υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan, το Qashqai συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας μια σύγχρονη και απολαυστική εμπειρία οδήγησης.

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Suzuki Marine: λύσεις θαλάσσιας κινητικότητας
Η Suzuki Marine φέρνει στη 90ή ΔΕΘ την τεχνογνωσία και την ιαπωνική μηχανολογική παράδοση που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, παρουσιάζοντας τις προηγμένες προτάσεις της στον τομέα των εξωλέμβιων κινητήρων. Με έμφαση στην αξιοπιστία, τις υψηλές επιδόσεις και τη συνεχή εξέλιξη, οι κινητήρες της Suzuki Marine συνδυάζουν την ακρίβεια της ιαπωνικής κατασκευής με τεχνολογίες που προσφέρουν αποδοτική λειτουργία και κορυφαία εμπειρία πλεύσης. Μέσα από την παρουσία της στη 90ή ΔΕΘ, η Suzuki Marine αναδεικνύει τη φιλοσοφία της για τη δημιουργία αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων θαλάσσιας κινητικότητας, βασισμένων στην ποιότητα, την ανθεκτικότητα και τη μηχανολογική υπεροχή.

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Περίπτερο 13, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα και τις τεχνολογίες των μαρκών Nissan και Suzuki Marine, να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους και να ανακαλύψουν τις σύγχρονες λύσεις κινητικότητας που προσφέρουν, τόσο στον δρόμο όσο και στη θάλασσα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε
 |
90Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

General Tire Grabber AT3 Plus: Υψηλές επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου
Αυτοκινητο
General Tire Grabber AT3 Plus: Υψηλές επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου
Ford: Οι επιτυχίες στην Formula 1
Αυτοκινητο
Ford: Οι επιτυχίες στην Formula 1
Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC
Αυτοκινητο
Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC
Hyundai Tucson Hybrid: Κορυφαία διάκριση  για το εσωτερικό του
Αυτοκινητο
Hyundai Tucson Hybrid: Κορυφαία διάκριση  για το εσωτερικό του
Skoda Octavia: Τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο
Αυτοκινητο
Skoda Octavia: Τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο
Vοlvo: Πρωτοποριακές λειτουργίες ασφάλειας
Αυτοκινητο
Vοlvo: Πρωτοποριακές λειτουργίες ασφάλειας
CUPRA BORN: Σε ποια σημεία ανανεώθηκε
Αυτοκινητο
CUPRA BORN: Σε ποια σημεία ανανεώθηκε
Leapmotor: Εγκαινίασε το πρώτο της Ευρωπαϊκό Innovation Center
Αυτοκινητο
Leapmotor: Εγκαινίασε το πρώτο της Ευρωπαϊκό Innovation Center
Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
Αυτοκινητο
Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top