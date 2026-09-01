«ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Τα σημεία στους δρόμους της Αττικής με την περισσότερη κίνηση

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Πηγή: ΑΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου εξηγεί πώς θα λειτουργεί ο «ΚΟΜΒΟΣ» / ΕΡΤnews

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Νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, «Traffic Commander», αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης).

«Μπαράζ» ελέγχων από την Τροχαία Αττικής για οδική ασφάλεια - αλκοτέστ

Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, drones και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο.

Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί σε «πιλοτικό» στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ, ωστόσο, αναμένεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πλήρη επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας θα αυξηθεί σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος.

Τι είναι το Traffic Commander και ο ΚΟΜΒΟΣ 

Ειδικότερα, το «Traffic Commander», όπως τονίζουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί, μέσω της αξιοποίησης προσωπικού, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία αποτελεί την «απάντηση» για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά εισέρχονται -μόνο- στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα.

Όπως εκτιμούν, μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα.

Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του ΚΟΜΒΟΣ -τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και τους δρόμους- θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες.

Το επιχειρησιακό κέντρο, που έχει ως έδρα τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί και εκεί θα συγκεντρώνει και εν συνεχεία θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, όπως τις 235 κάμερες κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης.

Στο σχέδιο συμμετέχουν ακόμη και 10 drones που θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο και θα δίνουν εικόνα στους αξιωματικούς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης παρέμβασης από τους δικυκλιστές της Τροχαίας, με την καθοδήγηση του Κέντρου, τις ώρες αιχμής.

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Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις πολλές πληροφορίες και τις πολλές πηγές, την απουσία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας και την απώλεια χρόνου. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Στόχος, πλέον, είναι, η ταχύτερη ανταπόκριση, η ασφαλέστερη παρέμβαση και ο καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, σταδιακά και σε βάθος χρόνου, εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας ακόμη και κατά 25%.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, «το Traffic Commander και ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο που συνδέει το Επιχειρησιακό Κέντρο με τις δυνάμεις της Τροχαίας, τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο πεδίο, τα διαθέσιμα μέσα και τη διοίκηση».

«Ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ είναι μια ευέλικτη ομάδα που έχει μια και μοναδική αποστολή: Να φθάνει άμεσα στα λεγόμενα προβληματικά σημεία και να επεμβαίνει, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε άμεσα τα περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής. Εκτιμούμε πως με την ομάδα αυτή θα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα και πιο άμεσα τα περιστατικά, θα βοηθάμε στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και θα μειώσουμε τους χρόνους που οι οδηγοί ταλαιπωρούνται στους δρόμους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί μια δοκιμαστική περίοδος, υπό αντίξοες συνθήκες, ώστε να φανεί πλήρως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός», σημειώνει ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής.

Τα «δύσκολα» σημεία στους δρόμους της Αττικής

Σημειώνεται πως έχει γίνει ευρεία «χαρτογράφηση» των λεγόμενων δύσκολων -κυκλοφοριακά- σημείων όπου και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

  • Στον Τομέα Αθηνών: Λ. Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Κηφισίας και Αρδητού – Βουλιαγμένης.
  • Στη Νοτιοανατολική Αττική: Λ. Ελ.Βενιζέλου και Λ. Βουλιαγμένης.
  • Στον Τομέα της Καλλιθέας: Λ. Ποσειδώνος.
  • Στον Τομέα Πειραιά: Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη.
  • Στον Τομέα Δυτικής Αττικής: Λ. Σχιστού, Ασπροπύργου και Λ. Αθηνών.
  • Στη Βορειοανατολική Αττική: Λ. Κηφισίας και Λ. Μεσογείων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μόλις γίνεται αντιληπτό μέσω του ρυθμιστή τροχονόμου ή του drone ή από άλλη πηγή ότι έχει συμβεί κάτι έκτακτο, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, θα υπάρχει άμεση επέμβαση από τους δικυκλιστές της Ομάδας, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στους σηματοδότες και θα κάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση της κυκλοφορίας. Με την ειδική αυτή “task force” της κίνησης εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί η «αδυναμία» των περιπολικών να φθάσουν γρήγορα στο σημείο και να διαχειριστούν το περιστατικό, καθώς εγκλωβίζονται στην κίνηση. Με την έγκαιρη παρέμβαση θα αποφεύγεται το φαινόμενο «ντόμινο» στη συμφόρηση. Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις των μηχανικών βλαβών ή των μικροατυχημάτων.
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