Περισσότεροι από 44.600 έλεγχοι από την Τροχαία Αττικής

Το 0,65% βρέθηκε πάνω από το όριο στους τελευταίους ελέγχους αλκοτέστ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο ΕΛΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας με έμφαση στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 44.637 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α., ενώ συνελήφθησαν 24 οδηγοί.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 620 οχήματα, εκ των οποίων 95 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 974 άδειες ικανότητας οδήγησης και 269 άδειες κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων αλκοτέστ ανήλθε σε 0,65% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η διαδικασία και οι ποινές για την υπέρβαση του ορίου αλκοόλ κατά τον έλεγχο αλκοτέστ είναι αυστηρότερες, με έμφαση στην άμεση ακινητοποίηση του οχήματος, την αφαίρεση διπλώματος και κλιμακούμενα πρόστιμα.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει πότε ένας οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Συγκεκριμένα, το όριο τίθεται στα 0,50 γραμμάρια αλκόολ ανά λίτρο αίματος ή 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα κατά τη μέτρηση με αλκοολόμετρο.

Αυτό σημαίνει ότι στο αλκοτέστ με αλκοολόμετρο η ένδειξη δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,25 για να παραμένει εντός νομιμότητας η οδήγηση. Σημειώνεται, πως η επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό δεν είναι ίδια για όλους. Παράγοντες όπως το φύλο, το σωματικό βάρος, το ύψος, η φυσική κατάσταση, η πρόσληψη τροφής και το είδος του ποτού επηρεάζουν καθοριστικά την τελική μέτρηση. Μια μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί περιέχουν σημαντικά μικρότερη ποσότητα αλκόολ σε σχέση με αλκοολούχα ποτά όπως ουίσκι ή βότκα.

Οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι κλιμακωτές και ιδιαίτερα αυστηρές. Ανάλογα με τα επίπεδα αλκοόλ που ανιχνεύονται, προβλέπονται αντίστοιχα πρόστιμα, όπως επίσης αφαίρεση διπλώματος και υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Ακόμα και στην πρώτη κλίμακα υπέρβασης ορίου αλκοτέστ, το αυτοκίνητο το παίρνει γερανός και ο οδηγός το παίρνει την επόμενη μέρα από χώρο πάρκινγκ όπου φυλάσσεται.  Το κόστος του γερανού ανέρχεται περίπου στα 100 ευρώ ενώ ο οδηγός πληρώνει και το κόστος για τη φύλαξη του οχήματός του.

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top