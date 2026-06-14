Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το πώς είναι το σώμα της 2,5 μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της / Βίντεο Super Κατερίνα

Τον ρόλο της μητέρας απολαμβάνει εδώ και λίγους μήνες η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έχει προσαρμόσει την καθημερινότητά της στις ανάγκες της κόρης της.

Η 3η Απριλίου του 2026 είναι μια ημερομηνία που η παρουσιάστρια θα θυμάται όσα χρόνια κι αν περάσουν, καθώς τότε ήρθε στη ζωή η μικρή Ξένια, η οποία είναι καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της συνιστούν ένα από τα πιο όμορφα και πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με τον ερχομό της κορούλας τους να ολοκληρώνει την ευτυχία τους.

Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στη νεογέννητη κόρη της. Ορισμένες στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα τις μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου απόλαυσε μια χαλαρή έξοδο με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας διάφορα stories. Σε ένα από αυτά τη βλέπουμε να ποζάρει ανέμελη και χαμογελαστή μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ δίπλα της διακρίνονται τα ποδαράκια της μικρής Ξένιας.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τη μικρή Ξένια στο αυτοκίνητο

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Κυριακή με τη Ξένια».

Νωρίτερα, είχε απαθανατίσει τη νεογέννητη κόρη της, η οποία κρατούσε σφιχτά το δάχτυλό της, συνοδεύοντας την τρυφερή φωτογραφία με τη φράση «this is everything».

Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει για την κόρη της

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, μέσα από την εκπομπή της, αναφέρθηκε στη μητρότητα και στις σκέψεις που κάνει ως νέα μαμά.

«Από τότε που έγινα μαμά, δεν κρίνω άλλες μαμάδες! Η κάθε μαμά μεγαλώνει το παιδί της, όπως κρίνει η ίδια. Δεν επηρεάζονται οι μαμάδες. Εμένα ο φόβος μου – και για αυτό όσο μεγαλώνει θα μιλήσω με ψυχολόγο για να δω πώς θα το διαχειριστώ – δηλαδή δεν θέλω το παιδάκι να νομίζει ότι η μαμά είναι κάτι διαφορετικό, επειδή κάποιος μπορεί να τη χαιρετάει στο δρόμο ή μπορεί κάποιοι να την αναγνωρίζουν στην τηλεόραση. Απλά πρέπει να μάθει το παιδάκι ότι η μαμά κάνει μια δουλειά όπως όλος ο κόσμος… λίγο διαφορετική εννοώ, που απλά προβάλλεται», δήλωσε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου.