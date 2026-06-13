Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στη γαμήλια δεξίωση που παρέθεσαν στους καλεσμένους τους ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παρευρέθηκαν στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στο Λαγονήσι.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη στο Λαγονήσι

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο επιχειρηματίας, οι οποίοι τον περασμένο Απρίλιο κράτησαν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους την κόρη τους, Ξένια, απόλαυσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα μαζί με εκατοντάδες καλεσμένους από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και κοσμικό χώρο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος, και η δικηγόρος Εβίνα Τσακίρη αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι.

Η νύφη, Εβίνα Τσακίρη

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ξάδελφος του γαμπρού και στενός συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, γεγονός που εξηγεί την παρουσία της στον παραμυθένιο γάμο.

Δημήτρης Σταματόπουλος

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, η οποία συνδύαζε κομψότητα και πολυτέλεια, με τη Δέσποινα Βανδή να ανεβαίνει στη σκηνή και να απογειώνει τη διασκέδαση.

Το ζευγάρι γιόρτασε την αγάπη του έχοντας στο πλευρό του πολλούς καλεσμένους, οι οποίοι έσπευσαν να του ευχηθούν βίον ανθόσπαρτον. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν μέχρι αργά, τιμώντας με την παρουσία τους το αγαπημένο ζευγάρι σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Η ανάρτηση της Σάσας Σταμάτη από τον λαμπερό γάμο