Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε λαμπερό γάμο στο Λαγονήσι

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Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
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Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στη γαμήλια δεξίωση που παρέθεσαν στους καλεσμένους τους ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παραβρέθηκαν στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη στο Λαγονήσι.
  • Το ζευγάρι έχει αποκτήσει πρόσφατα την κόρη τους, Ξένια, τον Απρίλιο.
  • Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, με κουμπάρο τον Δημήτρη Σταματόπουλο.
  • Η γαμήλια δεξίωση περιλάμβανε εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή και πολλούς καλεσμένους.
  • Η βραδιά ήταν γεμάτη διασκέδαση και θερμό κλίμα, τιμώντας το ζευγάρι.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παρευρέθηκαν στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στο Λαγονήσι. 

Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη στο Λαγονήσι

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη στο Λαγονήσι

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη στο Λαγονήσι 

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο επιχειρηματίας, οι οποίοι τον περασμένο Απρίλιο κράτησαν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους την κόρη τους, Ξένια, απόλαυσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα μαζί με εκατοντάδες καλεσμένους από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και κοσμικό χώρο.

Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος, και η δικηγόρος Εβίνα Τσακίρη αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι.

Η νύφη, Εβίνα Τσακίρη

Η νύφη, Εβίνα Τσακίρη

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ξάδελφος του γαμπρού και στενός συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, γεγονός που εξηγεί την παρουσία της στον παραμυθένιο γάμο.

Δημήτρης Σταματόπουλος

Δημήτρης Σταματόπουλος

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, η οποία συνδύαζε κομψότητα και πολυτέλεια, με τη Δέσποινα Βανδή να ανεβαίνει στη σκηνή και να απογειώνει τη διασκέδαση.

Το ζευγάρι γιόρτασε την αγάπη του έχοντας στο πλευρό του πολλούς καλεσμένους, οι οποίοι έσπευσαν να του ευχηθούν βίον ανθόσπαρτον. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν μέχρι αργά, τιμώντας με την παρουσία τους το αγαπημένο ζευγάρι σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του.

 

Η ανάρτηση της Σάσας Σταμάτη από τον λαμπερό γάμο

 

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