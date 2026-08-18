Hot Λατίνα ηθοποιός έγινε γιαγιά! Το τρυφερό βίντεο με τον εγγονό της

Δηλώνει ενθουσιασμένη με τον «Παντσίτο»

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Σάλμα Χάγιεκ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά με τον εγγονό της, Φρανσουά, που γεννήθηκε από τον θετό γιο της, Φρανσουά Πινό Τζούνιορ.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της με ένα συναισθηματικό βίντεο στο Instagram, κρατώντας τον εγγονό της στην αγκαλιά της.
  • Ο εγγονός της έχει το όνομα «Φρανσουά», τιμώντας την οικογενειακή παράδοση, ενώ η Χάγιεκ τον αποκαλεί «Παντσίτο».
  • Η Σάλμα Χάγιεκ είναι παντρεμένη με τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο Φρανσουά-Ανρί Πινό και έχει μια κόρη, τη Βαλεντίνα.
  • Η καριέρα της περιλαμβάνει σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Frida και έχει καθιερωθεί ως επιδραστική φιγούρα στο σινεμά.

Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέει μια από τις διασημότερες Μεξικανές σταρ, αφού η οικογενειακή της ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο: έγινε κι επίσημα η πιο σικ γιαγιά του Χόλιγουντ!

Ο λόγος για τη Σάλμα Χάγιεκ, με τον θετό της γιο, Φρανσουά Πινό Τζούνιορ, και την πανέμορφη σύζυγό του, Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, να υποδέχονται τον καρπό του έρωτά τους, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η Σάλμα Χάγιεκ είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές Λατίνες σταρ!

Η Σάλμα Χάγιεκ είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές Λατίνες σταρ! /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η 59χρονη σταρ μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα άκρως συναισθηματικό βίντεο. Σε αυτό, η Σάλμα κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο εγγονό της, ο οποίος της χαρίζει το πιο αφοπλιστικό του χαμόγελο όσο εκείνη του σιγομιλάει στα ισπανικά.

Σάλμα Χάγιεκ: Με το ίδιο deux pieces η αναχώρησή της από την Ελλάδα

Το μικρό αγγελούδι πήρε το όνομα «Φρανσουά», τιμώντας μια ισχυρή παράδοση τεσσάρων γενεών της δυναστείας Πινό, όμως η λατίνα σταρ έχει ήδη βρει το δικό της αγαπημένο χαϊδευτικό: «Παντσίτο».

«Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη ζωντανή γενιά των Φρανσουά. Αν και εγώ θα τον φωνάζω Παντσίτο. Φαίνεται να του αρέσει και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο» έγραψε στη λεζάντα, «λιώνοντας» τις καρδιές των ακολούθων της.

Η ανάρτηση της Σάλμα Χάγιεκ

Η Σάλμα Χάγιεκ είναι παντρεμένη από το 2009 με τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο της μόδας, Φρανσουά-Ανρί Πινό, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την 18χρονη Βαλεντίνα. Ωστόσο, η ίδια διατηρεί άψογες σχέσεις κι είναι μια αληθινή μητέρα για τα άλλα τρία παιδιά του συζύγου της, τον Φρανσουά Τζούνιορ, τη Ματίλντ και τον Ογκυστέν

Σάλμα Χάγιεκ: Η φωτογραφία που πόσταρε από τα παιδικά της χρόνια

Η Σάλμα Χάγιεκ με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό σε event τον περασμένο Απρίλιο

Η Σάλμα Χάγιεκ με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό σε event τον περασμένο Απρίλιο /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η καριέρα της Σάλμα Χάγιεκ

Η Σάλμα Χάγιεκ ξεκίνησε την πορεία της από τις μεξικάνικες τηλενουβέλες, όπως η θρυλική Teresa, πριν τολμήσει το μεγάλο βήμα για το Χόλιγουντ. Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Desperado στο πλάι του Αντόνιο Μπαντέρας κι ο εμβληματικός χορός της στο Από το Σούρουπο ως την Αυγή την καθιέρωσαν αμέσως ως απόλυτο σύμβολο του σεξ. Ωστόσο, η ίδια απέδειξε πως διαθέτει σπάνιο υποκριτικό ταλέντο. 

Σάλμα Χάγιεκ: Δημοσίευσε παλιές γυμνές της φωτογραφίες

Το 2002, υποδυόμενη τη ζωγράφο Φρίντα Κάλο στην ταινία Frida -στην οποία έκανε και παραγωγή- έγινε η πρώτη Μεξικανή ηθοποιός υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Έκτοτε, πρωταγωνιστεί σε blockbuster, κωμωδίες (Οι Μεγάλοι), αλλά και μεγάλες παραγωγές (Eternals, House of Gucci), παραμένοντας μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες του σινεμά.

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