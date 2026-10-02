Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια

Ποια ζώδια επηρεάζονται από το πλανητικό σκηνικό- Όσα είπε στο Stars System

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Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα και το Σαββατοκύριακο στο Stars System

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Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και η Άση Μπήλιου μίλησε στο Stars System για τις δύσκολες αστρολογικές όψεις που σχηματίζουν οι πλανήτες, αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Εδώ είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Οκτωβρίου που όπως σας έλεγα και χθες εντάξει, δε λες ότι είναι ας πούμε το πιο ωραίο από πλευράς αστρολογικών όψεων, αλλά εντάξει ο μήνας μπορεί να ξεκινάει έτσι, στην πορεία του τα πράγματα βελτιώνονται. Μετά πάλι μπορεί να έχουμε κάποιες μέρες που να είναι λίγο πιο περίεργες. Εγώ λοιπόν σήμερα θα σας πω τι πρέπει να προσέξετε σήμερα και το Σαββατοκύριακο», είπε η αστρολόγος στην έναρξη της εκπομπής.

Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια

Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις

Σήμερα Παρασκευή 2/10, οι πλανήτες σχηματίζουν δύο όψεις τετραγώνου.

  • Tετράγωνο Ερμή - Άρη (το μεσημέρι)
  • Τετράγωνο Ερμή - Πλούτωνα (το βράδυ)

Αύριο Σάββατο 3/10 οι πλανήτες σχηματίζουν μια δυνατή αντίθεση

  • Αντίθεση Άρη - Πλούτωνα
  • Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό, (σε ζώδιο του Πλούτωνα)

Την Κυριακή 4/10, μια ακόμη πολύ δυνατή αντίθεση

  • Ήλιος σε αντίθεση με τον Κρόνο

«Είναι ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο που θέλει πάρα πολύ προσοχή στις σχέσεις μας για να μη τις μετατρέψουμε σε πεδίο μάχης. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στους εκνευρισμούς, στην τάση για βιασύνη, στην παρόρμηση, όπου και αν έχουμε αυτήν τη βιασύνη και την παρόρμηση, είτε είναι στους δρόμους όταν οδηγούμε είτε όταν πηγαίνουμε να κάνουμε αγορές που μπορεί να μην τις χρειαζόμαστε. Γενικότερα, θα έλεγα ότι οι συνθήκες αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο και θα το δούμε και στην επικαιρότητα αυτό είναι λίγο πιο έντονες, μπορεί και σε φυσικά φαινόμενα», εξήγησε η Άση Μπήλιου. 

Από τις δύσκολες αυτές όψεις επηρεάζονται κυρίως οι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι που έχουν γεννηθεί στις αρχές του ζωδίου τους, δηλαδή το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου τους (κοντά στις 5 μοίρες) ή όσοι έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια.

H Σελήνη σε φάση κενής πορείας 

«Σήμερα η Σελήνη θα είναι και σε όλη τη διάρκεια της μέρας σε φάση κενής πορείας στους Διδύμους μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 11 παρά το βράδυ που θα περάσει στον Καρκίνο. Σαββατοκύριακο στον Καρκίνο. Πιο σπιτική, πιο οικογενειακή», κατέληξε η Άση Μπήλιου.

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