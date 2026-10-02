Για τον γάμο που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει με τον Δημήτρη Παππά, την κόρη τους Χριστίνα αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τα γαμήλια «έθιμα» μίλησε η Άννα Μπεζάν.

Δημήτρης Παππάς- Άννα Μπεζάν, τον Ιούλιο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Ο Δημήτρης μου έκανε πρόταση γάμου το καλοκαίρι. μετά από πέντε χρόνια. Με αποκατέστησε. Η αλήθεια είναι ότι δαχτυλίδι τόσα χρόνια δεν είχα πάρει, γιατί πάντα κάτι συνέβαινε, πάντα κάτι γινόταν. Και ξέρεις τώρα, όταν είσαι και οικογένεια με τον άλλον, εγώ προσωπικά

δεν περιμένω. Ας πούμε αυτό μόνο καθαρά για θρησκευτικούς λόγους. Ήταν τα γενέθλιά μου και ήταν συνδυαστικό και το δώρο και αυτό, οπότε δεν το περίμενα. Είχα καλέσει κάποιους φίλους στο μαγαζί να φάμε, να το γιορτάσουμε και λέει ο Δημήτρης να κάνουμε μια πρόποση.

Όλοι ήταν ενημερωμένοι, όλοι το γνώριζαν εκτός από μένα», περιέγραψε στο Happy Day.

Σχετικά με τον επικείμενο γάμο τους, είπε πως δεν είναι ακόμη στη φάση που αρχίζει να τον οργανώνει. Αντίθετα, έχει ζητήσει από την πεθερά της, Χριστίνα Παππά, να αναλάβει εκείνη την οργάνωση, «γιατί εγώ δεν το έχω», όπως είπε.



Ποτέ δεν ήμουν πολύ fan του γάμου και επίσης έχω αλλεργία στα νυφικά και το τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!

H ηθοποιός εξήγησε ότι έχει κανονική αλλεργία και τις φορές που χρειάστηκε να φορέσει νυφικό για κάποια φωτογράφιση ή τηλεοπτική σειρά, χρειάστηκε να πάρει ένα αντιαλλεργικό χάπι.

Η 4χρονη κόρη του ζευγαριού, Χριστίνα- Nεκταρία, πηγαίνει πια στο προνήπιο, με την Άννα Μπεζάν να βρίσκει λίγο χρόνο για να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Έκανα ένα guest σε κάτι αυτοτελή επεισόδια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έτσι ήταν πάλι η αρχή μου. Η αλήθεια είναι ότι για να αφήσω το παιδί, να φύγω τέσσερις μέρες, άφησα φαγητό και σημειώματα πάνω στα ρούχα για κάθε μέρα. Ένα πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα, προφανώς από τις τύψεις μου. Ναι, το αντιμετώπισα και είναι λογικό γιατί τώρα εγώ είμαι τέσσερα χρόνια με ένα παιδάκι 24 ώρες το 24ωρο, αλλά νομίζω ότι η πρώτη φορά είναι η δύσκολη», περιέγραψε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση με την πεθερά της, Χριστίνα Παππά. «Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια και περνάω και ωραία με τη Χριστίνα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία δηλαδή. Με τη Χριστίνα πάντα μαθαίνεις πράγματα και και κάνει και ωραία παρέα. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Ναι, εντάξει, φυσικά έχουμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας, όπως κάθε δεμένη οικογένεια είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό.

Όλα κυλάνε καλά», είπε κλείνοντας.