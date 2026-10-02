H Nάντια Μπουλέ γιόρτασε χθες, 1η Οκτωβρίου, τα 42α γενεθλιά της, δημοσιεύοντας στα social media δύο φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα.

Φίλοι, συνεργάτες και κοντινά πρόσωπα της ηθοποιού και παρουσιάστριας έσπευσαν να της ευχηθούν και διαδικτυακά, «γεμίζοντας» το προφίλ της στα social media με υπέροχες ευχές για τα γενέθλιά της.

Η Νάντια Μπουλέ, με τη σειρά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της δύο φωτογραφίες που τη βλέπουμε να ποζάρει με την τούρτα, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα πολύ όμορφο μήνυμα:

«Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις και συνειδητοποίηση της αξίας κάθε εμπειρίας. Και κυρίως ευγνωμοσύνη! Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε», έγραψε στη δημοσίευσή της η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια.

H Nάντια Μπουλέ χθες, 1η Οκτωβρίου, είχε γενέθλια και έγινε 42 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο Οκτώβριος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ηθοποιό και παρουσιάστρια, καθώς από το πρωί της Πέμπτης δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα.

Ευχές για τα γενέθλια της Νάντιας Μπουλέ / Instagram.com

Νάντια Μπουλέ: Ο έρωτας με τον θεατρικό παραγωγό Γιώργο Ισαάκ και η κόρη

Η Ναντια Μπουλέ και θεατρικός παραγωγός, Γιώργος Ισαάκ, είναι ζευγάρι από το 2015 και έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη.

Ο Γιώργος Ισαάκ και η Νάντια Μπουλέ / Φωτογραφία: NDP

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η παρουσιάστρια και ηθοποιός είχε αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους το ζευγάρι δεν έχει ανέβει έως σήμερα τα σκαλιά της εκκλησίας: «Με τον Γιώργο είμαστε δέκα χρόνια μαζί, και γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Δεν έχουμε παντρευτεί, γιατί δεν ήταν στα θέλω μας κι αφού πλέον υπάρχουν άλλες λύσεις, το αφήσαμε έτσι. Είχα πει στον Γιώργο ότι δεν ήθελα γάμο, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτός», δήλωσε η Νάντια Μπουλέ.

Όσον αφορά στη μητρότητα, ανέφερε: «Εγώ γενικά αγχώνομαι με τα θέματα της δουλειάς και με τα οικογενειακά – προσωπικά, έχω μια ψυχραιμία που δεν την περίμενα. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ ψύχραιμος στα θέματα της δουλειάς αλλά στα θέματα του παιδιού παθαίνει πιο εύκολα πανικούς. Τώρα μετά από τόσα χρόνια βλέπω ότι είναι πολύ πιο αυστηρός από εμένα, ενώ δεν το περίμενα».

Η Νάντια Μπουλέ με την κόρη της / Φωτογραφία: Instagram.com

«Η σχέση του ζευγαριού μετά τον ερχομό ενός παιδιού, δεν είναι το ίδιο. Τον πρώτο χρόνο προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου ως μανούλα, οπότε είναι λογικό να υπάρχει ένα χάος. Εγώ θήλαζα τα δύο πρώτα χρόνια, το βράδυ δεν κοιμόμουν γιατί η μικρή ξυπνούσε μέχρι να ξεκινήσω τον θηλασμό. Εγώ κοιμήθηκα μετά από δύο χρόνια, όταν ολοκληρώθηκε ο θηλασμός. Αυτό με την έλλειψη ύπνου μπορεί να σου τινάξει το νευρικό σου σύστημα. Από την πλευρά του Γιώργου υπήρχε κατανόηση σε όλο αυτό», αποκάλυψε η Νάντια Μπουλέ.