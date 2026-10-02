Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός

«Plot twist… Coming in 2027» έγραψε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάγια Αποστόλου ανακοίνωσε μέσω social media ότι είναι έγκυος και θα γίνει μητέρα το 2027.
  • Η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στο Instagram.
  • Αναφέρει την εγκυμοσύνη της ως "το πιο όμορφο μυστικό" που κρατούσε μέχρι τώρα.
  • Η ανάρτησή της δέχθηκε πολλές ευχές και μηνύματα αγάπης από φίλους και followers.
  • Μεταξύ των ευχών, ξεχώρισαν αυτές από Δημήτρη Μηλιόγλου, Νάντια Μπουλέ και Νίκο Ράπτη.

Μια όμορφη και συγκινητική ανακοίνωση έκανε μέσα από τα social media η Νάγια Αποστόλου, αποκαλύπτοντας πως το 2027 θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός του Athens DeeJay θέλησε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η Νάγια Αποστόλου συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, χαρακτηρίζοντας την εγκυμοσύνη της «το πιο όμορφο μυστικό» που κρατούσε μέχρι σήμερα.

«Plot twist… Coming in 2027.

Το πιο όμορφο μυστικό μας…

Μάλλον τελικά, όταν σταματάς να φοβάσαι τη ζωή, συμβαίνουν όλα εκείνα που δε φανταζόσουν ποτέ.

Καλό μήνα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δες την ανάρτησή της:

Η ανάρτηση γέμισε μέσα σε λίγη ώρα με μηνύματα αγάπης και ευχές από φίλους και followers της ραδιοφωνικής παραγωγού για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της. Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να της ευχηθούν «με το καλό» ήταν ο Δημήτρης Μηλιόγλου, η Νάντια Μπουλέ και ο Νίκος Ράπτης.

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ΝΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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