First Dates: Κέλλυ & Κλέοπας - Η πρώτη γνωριμία ξεκινάει -κλασικά- με ζώδια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλλυ και ο Κλέοπας ξεκινούν τη γνωριμία τους με συζήτηση για τα ζώδια, με τον Κλέοπα να είναι Παρθένος.
  • Η Κέλλυ αστειεύεται για την προσοχή των Παρθένων στις λεπτομέρειες.
  • Ο Κλέοπας προθυμοποιείται να κρατήσει το ποτό της Κέλλυ και την διορθώνει να του μιλάει στον πληθυντικό.
  • Η Κέλλυ σχολιάζει το ωραίο περιβάλλον και κάνει αστεία για το feng shui.
  • Οι δύο συμμετέχοντες δείχνουν ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλο μέσω σωματικής επαφής.

Η κουβέντα τους Κλέοπα και της Κέλλυς ξεκινά -κλασικά-με τα ζώδια. «Τι ζώδιο είσαι;» τον ρωτάει εκείνη, για να λάβει την απάντηση πως είναι Παρθένος. «Oh no!» λέει εκείνη χαμογελώντας. Ο παίκτης αναρωτιέται τι σημαίνει αυτό, κι εκείνη του εξηγεί περιπαικτικά πως οι Παρθένοι προσέχουν ακόμα και την πιο «tiny» λεπτομέρεια, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι τώρα πρέπει να με έχεις σκανάρει ολόκληρη». Εκείνος διαφωνεί γελώντας, καθησυχάζοντάς την πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο αφού είναι του Αυγούστου. Στη συνέχεια, εκείνη παρατηρεί πως αμέσως μετά μπαίνει το δικό της ζώδιο, ο Ζυγός.

First Dates: Στην «Ζεν» άρεσε το vibe της Κέλλυς και τον Κλέοπα

First Dates: Στην «Ζεν» άρεσε το vibe της Κέλλυς και τον Κλέοπα

Αλλάζοντας θέμα, τον ρωτάει αν πείνασε κι εκείνος παραδέχεται πως πεινάει λίγο. «Παίρνουμε όλα τα vibes και τα πάμε στο τραπέζι», λέει η «Ζεν» στο ζευγάρι. Ο παίκτης προθυμοποιείται να κρατήσει το ποτό της, κι αφού εκείνη αποδέχεται χαρούμενη την κίνηση, κατευθύνονται προς το τραπέζι με τη συνοδεία της παρουσιάστριας. Όταν ο παίκτης της απευθύνεται στον πληθυντικό ρωτώντας πού θέλουν να καθίσουν, εκείνη τον διορθώνει αμέσως, ζητώντας του να της μιλάει στον ενικό. Ο παίκτης δικαιολογείται λέγοντας «It’s a sign of respect» (είναι δείγμα σεβασμού), για να πάρει την αφοπλιστική απάντηση: «You can show the respect in a different way» (Μπορείς να δείξεις τον σεβασμό με άλλο τρόπο). 

First Dates: Αμηχανία στο ραντεβού της Κέλλυς και του Κλέοπα

First Dates: Ο Κλέοπας τράβηξε την καρέκλα για να καθίσει η Κέλλυ

First Dates: Ο Κλέοπας τράβηξε την καρέκλα για να καθίσει η Κέλλυ

Καθώς κάθονται, η συμμετέχουνε σχολιάζει πόσο ωραίος και «Ζεν» είναι ο χώρος, αστειευόμενη πως έχουν κάνει ειδικό feng shui ώστε η ενέργεια του φλερτ να κυκλοφορεί ελεύθερα. Ο παίκτης συμφωνεί ότι ο χώρος είναι πανέμορφος και κάνει πλάκα με το feng shui, λέγοντας «Ευχαριστούμε τον Σούι, τον Ιάπωνα!», με τον μπάρμαν τον Τάσο να συμπληρώνει γελώντας πως ήταν Κορεάτης.

First Dates: Η Κέλλυ απεχθάνεται τα λόγια - Προτιμά τις πράξεις

First Dates: Η «Ζεν» μοίρασε... αστερόσκονη στην Κέλλυ και τον Κλέοπα

First Dates: Η «Ζεν» μοίρασε... αστερόσκονη στην Κέλλυ και τον Κλέοπα

Στη συνέχεια, η Ζενεβιέβ τους παροτρύνει να πιαστούν από τα χέρια για να σπάσει ο πάγος. Αργότερα, στις δηλώσεις του στην κάμερα, ο παίκτης παραδέχεται πως ένιωσε πολύ ωραία όταν της έπιασε τα χέρια, καθώς φαινόταν ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Από την πλευρά της, η Κέλλυ εξήγησε πως ήθελε να υπάρξει σωματική επαφή: «Μπράβο, να ακουμπιόμαστε, να το νιώθουμε λίγο. Του δίνω το πρώτο πράσινο φως για να ανοιχτεί, να νιώσει πιο οικεία, πιο άνετα».

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