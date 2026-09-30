Στο νέο επεισόδιο του First Dates πρόκειται να συμβούν πράγματα και θάματα!

Μια εντυπωσιακή παρουσία θα «κλέψει» την καρδιά του Τάσου κι ένας μεγάλος έρωτας θα γεννηθεί στο πιο ρομαντικό εστιατόριο της ελληνικής τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, ένας από τους daters θα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με την παρτενέρ του, που δε θα διστάσει ακόμα και να της φορέσει δαχτυλίδι! Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, τον ακούμε να την προετοιμάζει για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Έχω μπει στο μυαλό σου και σε λίγο θα μπω και στην καρδιά σου».

Οι δύο singles ετοιμάζονται να ζήσουν μεγάλες στιγμές στο αυριανό επεισόδιο της Πέμπτης (1η Οκτωβρίου), αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη μαγεία ενός απρόβλεπτου ραντεβού στα τυφλά!

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