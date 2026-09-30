First Dates: Συζούσε 3,5 χρόνια με παντρεμένο χωρίς να το ξέρει

Η συγκίνηση της Χρύσας για τον χωρισμό της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα συμμετείχε στο First Dates για να βρει ξανά τον έρωτα.
  • Συζούσε 3,5 χρόνια με παντρεμένο άνδρα χωρίς να το γνωρίζει.
  • Η αποκάλυψη του χωρισμού την συγκλόνισε και την έκανε να κλάψει.
  • Αναζητά έναν σύντροφο που θα την βοηθήσει να ξεπεράσει τις πληγές της.
  • Ελπίζει να ξαναερωτευτεί και γι' αυτό συμμετέχει στην εκπομπή.

Η Χρύσα θέλει μέσα από το First Dates να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα.

Την πρώτη φορά που ερωτεύτηκε και «έπεσε στα πατώματα» δεν της βγήκε σε καλό, καθώς έμαθε εκ των υστέρων ότι επί 3,5 χρόνια συζούσε με παντρεμένο.

First Dates: Η συγκίνηση της Χρύσας

First Dates: Η συγκίνηση της Χρύσας

«Έχω ερωτευτεί μία φορά στη ζωή μου. Τι να σας πω για αυτόν τον έρωτα; Ότι έχω πέσει στα πατώματα μετά τον χωρισμό;», είπε κι αμέσως μετά ξέσπασε σε λυγμούς. «Δεν μπορώ», πρόσθεσε φανερά συγκινημένη.

«Συζούσαμε 3,5 χρόνια και ήταν παντρεμένος, χωρίς να το ξέρω», αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια η 49χρονη ιδιωτική υπάλληλος.

Η 49χρονη ήρθε στο First Dates για να ξεπεράσει τον χωρισμό της

Η 49χρονη ήρθε στο First Dates για να ξεπεράσει τον χωρισμό της

Η ίδια αναζητά έναν άνθρωπο που θα γιατρέψει τις πληγές της και θα κάνει την καρδιά της να χτυπήσει ξανά δυνατά. Γι’ αυτόν τον λόγο ήρθε στο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο:

«Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναερωτευτώ, γι' αυτό και είμαι εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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