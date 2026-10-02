Η Μαρία Καραμάνη και η ομάδα του Βaby Τheater, επιστρέφουν με την Πλιτς και την Πλατς, σε μια ολοκαίνουργια ιστορία για τους πιο μικρούς μας θεατές!

Μετά την επιτυχημένη περσινή τους παράσταση, οι αγαπημένες μας ηρωίδες, σε συνεργασία με την ΜΠΛΕ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, προσκαλούν βρέφη και συνοδούς στο Θέατρο ΕΛΕΡ, κάθε Σάββατο, σε έναν μαγικό περίπατο στο χρωματοπεριβόλι, έναν κόσμο γεμάτο χρώματα, μουσική, κίνηση και παιχνίδι.

Η βρεφική θεατρική παράσταση «Άτα Άτα Χρώματα» είναι μια τρυφερή, διαδραστική και υψηλής αισθητικής εμπειρία, ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών και τους συνοδούς τους.

Μέσα από αγαπημένα παραδοσιακά παιδικά τραγούδια, από εκείνα που συνόδευσαν και τα δικά μας παιδικά χρόνια, φυσικούς ήχους, κίνηση και αισθητηριακά ερεθίσματα, τα παιδιά ανακαλύπτουν τα χρώματα, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ζωάκια της φάρμας.

Σε έναν ασφαλή και ζεστό σκηνικό χώρο, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά μαζί με τους γονείς ή τους φροντιστές τους. Εικόνες, αντικείμενα, ήχοι, ρυθμοί και κινήσεις δημιουργούν μια πρώτη θεατρική εμπειρία που διεγείρει τις αισθήσεις, καλλιεργεί τη φαντασία και την παρατηρητικότητα και ενισχύει τη σύνδεση ανάμεσα στο παιδί και τον συνοδό του.

Οι φροντιστές κάθονται μαζί με τα παιδιά σε κύκλο, πάνω σε άνετες μαξιλάρες ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που είναι η σύνδεση και η σύμπραξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, οι ηθοποιοί ενθαρρύνουν με ήρεμο και χαρούμενο τρόπο τη συμμετοχή των μικρών θεατών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να ακούσουν, να κινηθούν και να ανακαλύψουν.

Παιδαγωγική επιμέλεια

Η παράσταση αποτελεί μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική εμπειρία και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη Φωτεινή Καραγρηγόρη (Lemonhood), παιδαγωγό πρώιμης παιδικής ηλικίας και συγγραφέα για θέματα γονεϊκότητας (MSSc Child Studies, MEd).

Η παιδαγωγική προσέγγιση της παράστασης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, προσφέροντας κατάλληλα ερεθίσματα για την ανάπτυξη της φαντασίας, της παρατηρητικότητας, της ψυχοκινητικής έκφρασης και της συναισθηματικής σύνδεσης των βρεφών.

Τα παιδιά και οι συνοδοί τους μοιράζονται στιγμές παιχνιδιού, ανακάλυψης και τρυφερότητας, ενώ η θεατρική εμπειρία δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης.

*Η παράσταση θα πραγματοποιείται παράλληλα και στα αγγλικά, εφόσον στο κοινό υπάρχουν αγγλόφωνα παιδιά.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μαρία Καραμάνη

Ηθοποιοί: Μαρία Μανόνα – Μαρία Καραμάνη

Μουσική: Σωτήρης Κούλης- Μαρία Καραμάνη

Σκηνογραφία: Μαρία Αλανιάδη

Φωτισμοί -Τεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Δορκοφίκης

Παιδαγωγική συμβολή : Φωτεινή Καραγρηγόρη – Lemonhood

Επιμέλεια παραγωγής: ΜΠΛΕ ΑΜΚΕ 2Ο26

Απαραίτητη κράτηση θέσεων: TicketServices.gr

Θέατρο: ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου Φρυνίχου 10 Αθήνα, 10558 (Σταθμός Μετρό Ακρόπολη)

Έναρξη παραστάσεων: Από 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 11.00 πμ & 12.00 μμ <

Διάρκεια: 45΄

Ηλικίες: 6 μηνών έως 2 ετών

Κάθε παράσταση πραγματοποιείται με περιορισμένο αριθμό βρεφών και συνοδών, ώστε να διατηρείται ο ήρεμος, ασφαλής και διαδραστικός χαρακτήρας της εμπειρίας.

Τα αντικείμενα και τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται στην παράσταση καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά με προϊόντα κατάλληλα και ασφαλή για βρέφη, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στην καθαριότητα του χώρου πριν από κάθε παράσταση.

