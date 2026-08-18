Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο. Το ζευγάρι των Βρετανών που βρήκε τραγικό θάνατο, ο Αλεξάντερ και η Μαρί, είχαν μόλις παντρευτεί και ήθελαν να περάσουν τον μήνα του μέλιτος στη χώρα μας. Τα τελευταία τους δραματικά λεπτά καταγράφηκαν σε κάμερες ασφαλείας.

Σίφνος: Nέο βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το ιδιωτικό ελικόπτερο Bell 206, τη στιγμή που προσεγγίζει το ελικοδρόμιο της Σίφνου.



Η πορεία του φαίνεται καθοδική, ενώ ξαφνικά περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και σε δευτερόλεπτα ακολουθεί η συντριβή του.

Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού λίγο πριν την τραγωδία

Οι τρεις επιβαίνοντες βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο 53χρονος Έλληνας, έμπειρος πιλότος του ελικοπτέρου, με χιλιάδες ώρες πτήσης και προϋπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το νιόπαντρο ζευγάρι τουριστών από τη Βρετανία, ο Αλεξάντερ και η Μαρί.

Στη φωτογραφία, τους βλέπουμε να ποζάρουν μαζί χαμογελώντας. Πήγαιναν στο νησί για τον μήνα του μέλιτος.

Το νιόπαντρο ζευγάρι τουριστών από τη Βρετανία, ο Αλεξάντερ και η Μαρί

Θέλοντας να κάνουν την πρώτη τους απόδραση ως παντρεμένοι ξεχωριστή και αξέχαστη, επέλεξαν να μεταβούν στο νησί με ιδιωτικό ελικόπτερο. Το ταξίδι του μέλιτος, όμως, μετατράπηκε σε τραγωδία.

Ο 30χρονος Αλεξάντερ ήταν αντιπρόεδρος σε τράπεζα στο Λονδίνο.

Οι συνάδελφοί του δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία. Όπως λένε, εκείνος και η σύζυγός του, Μαρί, είχαν όνειρο να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κατά την προσγείωση, μία «ανάσα» από το ελικοδρόμιο. Το κέντρο συντονισμού της εναέριας κυκλοφορίας είχε ενημερωθεί για προσγείωση στις 18:15. Στις 18:17 το κέντρο της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για πυρκαγιά, λίγα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο

Πρώτο θέμα σε ξένα μέσα ενημέρωσης η τραγωδία στη Σίφνο

Από την πρώτη στιγμή, μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα και εφημερίδες, όπως η βρετανική The Sun, η Telegraph και η Daily Mail, έχουν πρώτο θέμα την τραγική είδηση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενω οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.