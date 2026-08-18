Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 23:41 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 23:20 Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό
18.08.26 , 22:55 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 22:31 Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
18.08.26 , 22:20 Κλήρωση Τζόκερ 18/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
18.08.26 , 21:57 Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
18.08.26 , 21:55 Δούρου: Θέτει εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ την Κασιμάτη, ζητά την έδρα Γεροβασίλη
18.08.26 , 21:23 Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!
18.08.26 , 21:00 Σίφνος: Έγγραφο-ντοκουμέντο για τη συντήρηση του μοιραίου ελικοπτέρου
18.08.26 , 20:56 Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
18.08.26 , 20:29 Starte - Κρινιώ Νικολάου: «Κάθε τραγούδι μου είναι ένα κομμάτι εαυτού»
18.08.26 , 20:05 Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο
18.08.26 , 19:58 Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
18.08.26 , 19:31 Κ. Καινούργιου: Η συγκινητική συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά!
18.08.26 , 18:57 MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».
Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Τζέικ με τον αδερφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο. Το ζευγάρι των Βρετανών που βρήκε τραγικό θάνατο, ο Αλεξάντερ και η Μαρί, είχαν μόλις παντρευτεί και ήθελαν να περάσουν τον μήνα του μέλιτος στη χώρα μας. Τα τελευταία τους δραματικά λεπτά καταγράφηκαν σε κάμερες ασφαλείας.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Σίφνος: Nέο βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το ιδιωτικό ελικόπτερο Bell 206, τη στιγμή που προσεγγίζει το ελικοδρόμιο της Σίφνου.

Η πορεία του φαίνεται καθοδική, ενώ ξαφνικά περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και σε δευτερόλεπτα ακολουθεί η συντριβή του.

πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο

Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού λίγο πριν την τραγωδία

Οι τρεις επιβαίνοντες βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο 53χρονος Έλληνας, έμπειρος πιλότος του ελικοπτέρου, με χιλιάδες ώρες πτήσης και προϋπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το νιόπαντρο ζευγάρι τουριστών από τη Βρετανία, ο Αλεξάντερ και η Μαρί.

Στη φωτογραφία, τους βλέπουμε να ποζάρουν μαζί χαμογελώντας. Πήγαιναν στο νησί για τον μήνα του μέλιτος.

Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών που σκοτώθηκε στη Σίφνο

Το νιόπαντρο ζευγάρι τουριστών από τη Βρετανία, ο Αλεξάντερ και η Μαρί

Θέλοντας να κάνουν την πρώτη τους απόδραση ως παντρεμένοι ξεχωριστή και αξέχαστη, επέλεξαν να μεταβούν στο νησί με ιδιωτικό ελικόπτερο. Το ταξίδι του μέλιτος, όμως, μετατράπηκε σε τραγωδία.

Ο 30χρονος Αλεξάντερ ήταν αντιπρόεδρος σε τράπεζα στο Λονδίνο.

Οι συνάδελφοί του δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία. Όπως λένε, εκείνος και η σύζυγός του, Μαρί, είχαν όνειρο να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κατά την προσγείωση, μία «ανάσα» από το ελικοδρόμιο. Το κέντρο συντονισμού της εναέριας κυκλοφορίας είχε ενημερωθεί για προσγείωση στις 18:15. Στις 18:17 το κέντρο της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για πυρκαγιά, λίγα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο

Τραγωδία στη Σίφνο: Έπεσε ελικόπτερο - Νεκροί o πιλότος & νιόπαντρο ζευγάρι

Πρώτο θέμα σε ξένα μέσα ενημέρωσης η τραγωδία στη Σίφνο 

Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών που σκοτώθηκε στη Σίφνο

Από την πρώτη στιγμή, μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα και εφημερίδες, όπως η βρετανική The Sun, η Telegraph και η Daily Mail, έχουν πρώτο θέμα την τραγική είδηση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενω οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΦΝΟΣ
 |
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 18/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
Σίφνος ελικόπτερο
Ελλαδα
Σίφνος: Έγγραφο-ντοκουμέντο για τη συντήρηση του μοιραίου ελικοπτέρου
Φωτιά Στη Σαλαμίνα
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Ελλαδα
Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σε ηλικία 89 ετών
Τροχαίο Βούλα
Ελλαδα
Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και συγκρούεται με μηχανή στη Βούλα
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Ελλαδα
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Φωτιά στην Κάρυστο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ελλαδα
Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
Σίφνος: Ποια τα πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου
Ελλαδα
Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
Γιάννης Τζούστας
Ελλαδα
«Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top