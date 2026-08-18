To ελικόπτερο έπεσε πολύ κοντά σε σπίτια στη Σίφνο- Το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο του Star από το σημείο της τραγωδίας

Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Το απόγευμα, αναμένονται εμπειρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία.

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ιδιωτικό ελικόπτερο με απολογισμό τρεις νεκρούς/ ΙΝΤΙΜΕ

O δημοσιογράφος του Star Mάνος Σωτηρόπουλος μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star πως σε απόσταση 20-50 μέτρων από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου υπάρχει ένα μοναστήρι και σπίτια.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι ο Έλληνας χειριστής, ηλικίας 55 ετών, ο οποίος ήταν πολύ έμπειρος πιλότος κι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, ηλικίας περίπου 30 ετών. Πληροφορίες λένε ότι είχαν ναυλώσει το ελικόπτερο για να μεταβούν στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι τους. Τα βρετανικά μέσα δεν έχουν δημοσιεύσει, μέχρι στιγμής, περισσότερα στοιχεία για το άτυχο ζευγάρι.

Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ ο θάνατος του νιόπαντρου ζευγαριού/ ρεπορτάζ Αλέξανδρου Γύγου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Σίφνος: Ποια τα πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου που εξετάζονται

Κρίσιμες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή των τριών ανθρώπων αναμένεται να δώσoυν τόσο το βίντεο ντοκουμέντο πριν την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος, όσο η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του χειριστή αλλά και η τεχνική εξέταση στα συντρίμμια.

«Στο βίντεο θα δούμε μία πλαγιολίσθηση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως μία περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος, έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ουραίου πτερυγίου. Δηλαδή δεν βλέπουμε να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ουραίου πτερυγίου… πιθανώς να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη» τόνισε στο ΕΡΤnews ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος, Παντελής Φραγκούλης.

«Εάν αποδειχθεί ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχαιμικό επεισόδιο αυτό μπορεί να προξενήσει τη βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού», πρόσθεσε ο κ. Φραγκούλης.

Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο Αττικής και συνετρίβη σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο όπου προοριζόταν να προσγειωθεί.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο. Η εταιρία είχε ενημερώσει για το πότε θα έφτανε το ελικόπτερο στη Σίφνο.