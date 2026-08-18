Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο

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STAR.GR
Ελλαδα
To ελικόπτερο έπεσε πολύ κοντά σε σπίτια στη Σίφνο- Το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο του Star από το σημείο της τραγωδίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πιθανά αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο είναι μηχανική βλάβη ή πρόβλημα υγείας του χειριστή.
  • Τα θύματα είναι ο 55χρονος Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ηλικίας περίπου 30 ετών.
  • Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο και συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου.
  • Εξετάζεται βίντεο ντοκουμέντο και ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια του δυστυχήματος.
  • Δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο πριν τη συντριβή.

Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο. 

Σίφνος: Στο μικροσκόπιο το βίντεο της μοιραίας πτήσης με τους τρεις νεκρούς

Το απόγευμα, αναμένονται εμπειρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία.

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ιδιωτικό ελικόπτερο με απολογισμό τρεις νεκρούς/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ιδιωτικό ελικόπτερο με απολογισμό τρεις νεκρούς/ ΙΝΤΙΜΕ

O δημοσιογράφος του Star Mάνος Σωτηρόπουλος μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star πως σε απόσταση 20-50 μέτρων από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου υπάρχει ένα μοναστήρι και σπίτια. 

Τα θύματα της τραγωδίας είναι ο Έλληνας χειριστής, ηλικίας 55 ετών, ο οποίος ήταν πολύ έμπειρος πιλότος κι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, ηλικίας περίπου 30 ετών. Πληροφορίες λένε ότι είχαν ναυλώσει το ελικόπτερο για να μεταβούν στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι τους. Τα βρετανικά μέσα δεν έχουν δημοσιεύσει, μέχρι στιγμής, περισσότερα στοιχεία για το άτυχο ζευγάρι.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ ο θάνατος του νιόπαντρου ζευγαριού/ ρεπορτάζ Αλέξανδρου Γύγου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Σίφνος: Ποια τα πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου που εξετάζονται

Κρίσιμες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή των τριών ανθρώπων αναμένεται να δώσoυν τόσο το βίντεο ντοκουμέντο πριν την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος, όσο η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του χειριστή αλλά και η τεχνική εξέταση στα συντρίμμια. 

Σίφνος: Bίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου

«Στο βίντεο θα δούμε μία πλαγιολίσθηση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως μία περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος, έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ουραίου πτερυγίου. Δηλαδή δεν βλέπουμε να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ουραίου πτερυγίου… πιθανώς να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη» τόνισε στο ΕΡΤnews ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος, Παντελής Φραγκούλης.

«Εάν αποδειχθεί ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχαιμικό επεισόδιο αυτό μπορεί να προξενήσει τη βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού», πρόσθεσε ο κ. Φραγκούλης.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο Αττικής και συνετρίβη σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο όπου  προοριζόταν να προσγειωθεί. 

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο. Η εταιρία είχε ενημερώσει για το πότε θα έφτανε το ελικόπτερο στη Σίφνο.

 

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