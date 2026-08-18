Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο - Μαρτυρίες για δυνατό θόρυβο πριν την πρόσκρουση στο έδαφος/ βίντεο ΕΡΤ 17/8/26

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης και η τελευταία επικοινωνία πριν από την προσγείωση βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο όπου θα προσγειωνόταν το ελικόπτερο και σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής, ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι, περίπου 30 ετών, από τη Βρετανία που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής με προορισμό το νησί. Λίγα μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση, το Bell 206 έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο έδαφος και ακολούθησε ισχυρή έκρηξη. Στη συνέχεια το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να αποτραπεί επέκταση της φωτιάς.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση. Αμέσως μετά καταγράφηκε σιγή ασυρμάτου για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ κάτοικοι κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι άκουσαν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο, πριν καταλήξει στο έδαφος.

«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν τον θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, πολύ δυνατό θόρυβο», ανέφερε ο ο αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης στο ERTnews.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Το βίντεο από την πτώση και τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει βίντεο που αποτυπώνει τη μοιραία πορεία του ελικοπτέρου. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος.

Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης και να διαπιστώσουν τι συνέβη ακριβώς πριν από την πρόσκρουση.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τόσο οι καταγραφές όσο και τα συντρίμμια, ώστε να αποσαφηνιστεί αν προηγήθηκε τεχνική αστοχία ή αν υπήρξε άλλος παράγοντας που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ιδιωτικό ελικόπτερο με απολογισμό τρεις νεκρούς/ ΙΝΤΙΜΕ

Οι πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν επίσης ότι η πτώση έγινε σε ελάχιστη απόσταση από το ελικοδρόμιο της περιοχής των Εξαμπέλων, όπου θα ολοκληρωνόταν η πτήση.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και οι συνθήκες ήταν καλές.

O 55χρονος Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, με χιλιάδες ώρες πτήσης. Είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και στη συνέχεια εργάστηκε επαγγελματικά ως χειριστής ελικοπτέρων.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Έρευνα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα αίτια του δυστυχήματος

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο. Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Οι εμπειρογνώμονες συλλέγουν λεπτομερώς τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του δυστυχήματος και εξετάζουν τα συντρίμμια και τις καταγραφές, αναζητώντας τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου.