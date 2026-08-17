Τραγωδία στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, καθώς ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο σήμερα 17 Αυγούστου 2026, στις 18:17.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Εικόνες από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σιφνο / topontiki.gr

Σίφνος: Νεκρός ο πιλότος κι ένα ζευγάρι που ήταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Πρόκειται για τον πιλότο και ένα ζευγάρι Βρετανών, το οποίο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Μάνου Σωτηρόπουλου, είχε έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Επέβαιναν σε ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell της εταιρείας Belavia.

Σίφνος: Το ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης, κοντά στο ελικοδρόμιο και σε σπίτια

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία, που έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο και κοντά σε σπίτια, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βρύσης.

Στην περιοχή επικρατούσε άπνοια. Την ίδια ώρα, κάτοικοι αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αυξημένη κίνηση ιδιωτικών ελικοπτέρων στην περιοχή.

Το ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής θα φτάσει από τη Σύρο για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.