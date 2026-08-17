Τραγωδία στη Σίφνο: Έπεσε ελικόπτερο - Νεκροί o πιλότος & νιόπαντρο ζευγάρι

Το ζευγάρι των Βρετανών ήταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου
17.08.26 , 23:49 Delta Goodrem στο star.gr: «Είμαι χαρούμενη που θα εμφανιστώ στην Ελλάδα!»
17.08.26 , 23:30 Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
17.08.26 , 23:04 Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στον αδερφό του, Σωτήρη
17.08.26 , 22:54 Αστακός: Σώος ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροπλάνου μετά την προσθαλάσσωση
17.08.26 , 22:34 Ντέμι Μουρ: Η τρυφερή ανάρτηση κι οι φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της
17.08.26 , 22:24 Σίφνος: Bίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου
17.08.26 , 21:59 Γιώτα Τσιμπρικίδου για την κορούλα της: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου»
17.08.26 , 21:52 Καταγγελία επιβάτη: «Πανικός σε πτήση από Ηράκλειο προς Αθήνα»
17.08.26 , 21:25 Χέιντεν Πανετιέρ: Η καρδιά της «πρόδωσε» την ηθοποιό στα 36 της χρόνια!
17.08.26 , 20:46 Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Το trailer για τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
17.08.26 , 20:45 Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα
17.08.26 , 19:58 Πριγκίπιssεs του Χάρη Λυμπερόπουλου - Έρχεται στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός
17.08.26 , 19:25 Ρούλα Κορομηλά: Η ανάρτηση για τον πατέρα της που συγκίνησε στο Instagram
17.08.26 , 19:00 Τζένη Θεωνά: Ο μικρός της γιος δεν αποχωρίζεται την αγκαλιά της
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Καταγγελία επιβάτη: «Πανικός σε πτήση από Ηράκλειο προς Αθήνα»
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στον αδερφό του, Σωτήρη
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Το trailer για τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η ανάρτηση με τον Βασίλη Καρύδη για τα 11 χρόνια γάμου
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Τζένη Θεωνά: Ο μικρός της γιος δεν αποχωρίζεται την αγκαλιά της
Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.08.26, 18:50

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, καθώς ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν.

Σαρακήνικο: Εισαγγελική έρευνα για το ελικόπτερο ανάμεσα σε λουόμενους

Τραγωδία στη Σίφνο: Έπεσε ελικόπτερο - Τρεις Βρετανοί νεκροί

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο σήμερα 17 Αυγούστου 2026, στις 18:17.

Εικόνες από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σιφνο / topontiki.gr

Σίφνος: Νεκρός ο πιλότος κι ένα ζευγάρι που ήταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Πρόκειται για τον πιλότο και ένα ζευγάρι Βρετανών, το οποίο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Μάνου Σωτηρόπουλου, είχε έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Σιφνος ελικοπτερο

Επέβαιναν σε ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell της εταιρείας Belavia.

Σίφνος: Το ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης, κοντά στο ελικοδρόμιο και σε σπίτια

Σιφνος ελικοπτερο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία, που έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο και κοντά σε σπίτια, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βρύσης.

Στην περιοχή επικρατούσε άπνοια. Την ίδια ώρα, κάτοικοι αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αυξημένη κίνηση ιδιωτικών ελικοπτέρων στην περιοχή.

Το ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής θα φτάσει από τη Σύρο για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΦΝΟΣ
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σίφνος: Πτώση Του Μοιραίου Ελικοπτέρου
Ελλαδα
Σίφνος: Bίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου
Καταγγελία Επιβάτη για πτήση
Ελλαδα
Καταγγελία επιβάτη: «Πανικός σε πτήση από Ηράκλειο προς Αθήνα»
Φωτιά Σαλαμίνα
Ελλαδα
Φωτιά Σαλαμίνα: Tα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών
Σαλαμίνα φωτιά
Ελλαδα
Σαλαμίνα: Το Star στο σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο το ζευγάρι
Σαλαμίνα: Οδηγός Μαύρου ΙΧ Πέταξε Ύποπτη Ουσία Που Προκάλεσε
Ελλαδα
Σαλαμίνα-Μαρτυρία στο Star: «Είδα οδηγό να πετά κάτι και να ξεσπά πυρκαγιά»
Φωτιά τώρα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής
Ελλαδα
Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι
Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 70% των κρουσμάτων- Το 1% νοσεί βαριά
Ελλαδα
Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 70% των κρουσμάτων- Το 1% νόσησε βαριά
Φωτιά στην Αργιθέα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112
Ελλαδα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου
Βορίζια: Νέο Επεισόδιο Μεταξύ Καργάκη Και Φραγκιαδάκη
Ελλαδα
Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top