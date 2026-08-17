Σίφνος: Bίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία ΕΡΤnews
Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο: Βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση του αεροσκάφους/ ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, με τρεις νεκρούς: τον χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών.
  • Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο και κατοικίες, με βίντεο ντοκουμέντο να καταγράφει την πτώση και την έκρηξη.
  • Συναγερμός στο Πυροσβεστικό Σώμα στις 6:17 μ.μ., με πυροσβέστες να φτάνουν άμεσα στο σημείο.
  • Μαρτυρίες αναφέρουν παράξενο θόρυβο πριν την πτώση, πιθανόν λόγω μηχανικής βλάβης.
  • Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης συνεχίζονται, εξετάζοντας μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.

Bίντεο-ντοκουμέντο από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τραγωδία στη Σίφνο: Έπεσε ελικόπτερο - Νεκροί o πιλότος & νιόπαντρο ζευγάρι

Η συντριβή του ελικοπτέρου σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο και από κατοικίες. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών.

Σε βίντεο ντοκουμένο του ΕΡΤnews, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο ελικόπτερο πριν από την πτώση. Φαίνεται να διαγράφει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο φακός «συλλαμβάνει» την έκρηξη από την συντριβή του και τον πυκνό καπνό.

Bίντεο-ντοκουμέντο από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο

Ντοκουμέντο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στη Σίφνο /  ΕΡΤnews

Το ρολόι έδειχνε και 6.17 μ.μ. όταν σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα έφτασαν άμεσα στο σημείο και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Όταν οι καπνοί άρχισαν να υποχωρούν, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις επιβαίνοντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα νεκρούς.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής.

«Έκανε παράξενο θόρυβο και μετά έπεσε»

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αντιδήμαρχος Σίφνου Μανώλης Φουντουλάκης, αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο.

«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν τον θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε γιατί ο έλικας έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», είπε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Σίφνου.

Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.

 

 

 

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