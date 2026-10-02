Νωρίτερα θα αρχίσουν να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, καθώς το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών επηρεάζεται από την αργία της 28ης Οκτωβρίου.
Η πρώτη μεγάλη πληρωμή αναμένεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ για αρκετούς δικαιούχους τα ποσά ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.
Η δεύτερη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λόγω της εθνικής επετείου.
Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.