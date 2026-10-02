Ένα διαφορετικό «δώρο ενηλικίωσης» προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χιλιάδες νέους, μέσα από το πρόγραμμα DiscoverEU. Η δράση, που εντάσσεται στο Erasmus+, δίνει τη δυνατότητα σε 18χρονους να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς, πόλεις και χώρες, έχοντας στη διάθεσή τους δωρεάν ταξιδιωτικό πάσο.

Ο νέος κύκλος αιτήσεων ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 15 Οκτωβρίου, με την υποβολή να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Συνολικά προβλέπεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσο σε νέους από την Ευρώπη.

DiscoverEU: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008 και συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026.

Παράλληλα, πρέπει να είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι κράτους-μέλους της ΕΕ ή συγκεκριμένης χώρας που συμμετέχει στο Erasmus+, όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Σερβία και η Τουρκία.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται στην υποβολή μιας απλής αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης και να απαντήσουν σε ένα σύντομο κουίζ. Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του προγράμματος.

DiscoverEU: Μέχρι επτά ημέρες ταξιδιού και πολλές επιλογές

Οι νέοι που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους από την 1η Μαρτίου 2027 έως και τις 31 Μαΐου 2028. Το πάσο επιτρέπει έως επτά ημέρες ταξιδιών μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, δίνοντας σημαντική ευελιξία στον σχεδιασμό της διαδρομής.

Βασικό μέσο μετακίνησης είναι το τρένο, καθώς το DiscoverEU δίνει έμφαση σε πιο βιώσιμες μορφές μεταφοράς. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για νέους που κατοικούν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν περισσότερες από μία χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ταξιδέψουν τουλάχιστον σε μία χώρα διαφορετική από εκείνη της κατοικίας τους. Το ταξίδι μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε μαζί με φίλους, σε ομάδες έως πέντε επιλέξιμων συμμετεχόντων.

Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο, οι δικαιούχοι αποκτούν και την κάρτα εκπτώσεων DiscoverEU, η οποία προσφέρει προνόμια σε καταλύματα, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητισμό, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Έτσι, η δράση δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο δωρεάν μετακίνησης, αλλά μια ευκαιρία για τους νέους να οργανώσουν μια πραγματική ευρωπαϊκή εμπειρία.

