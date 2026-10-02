Η υπόθεση των λεγόμενων «Cornell 7» επιστρέφει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ, καθώς οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας Tompkins στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσαν ότι ανοίγουν ξανά την ποινική έρευνα για την καταγγελία μιας πρώην φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Cornell, η οποία υποστηρίζει ότι το 2024 δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από επτά άνδρες σε σπίτι της αδελφότητας Chi Phi.

Το πανεπιστήμιο Cornell βρίσκεται στο επίκεντρο θύελλας αντιδράσεων για τους χειρισμούς του μετά από καταγγελία φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό - AP Images

Η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2026 αστική αγωγή κατά του Cornell, της Chi Phi, της αδελφότητας Delta Delta Delta, της οποίας ήταν η ίδια μέλος και των επτά ανδρών που κατονομάζει στην αγωγή της. Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή περιγράφει μια νύχτα κατά την οποία η γυναίκα υποστηρίζει ότι κατανάλωσε αλκοόλ και κεταμίνη και στη συνέχεια υπέστη σεξουαλική επίθεση από πολλούς άνδρες.

Σύμφωνα με το CBS News, η Jane Doe ήταν 20 ετών όταν, όπως καταγγέλλει, βρέθηκε στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi στην Ίθακα το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024.

Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν φτάσει στην αδελφότητα και ότι στη συνέχεια έκανε χρήση ναρκωτικών. Εκεί δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από επτά μέλη της αδελφότητας.

Φοιτήτρια κατήγγειλε ότι μέλη της αδελφότητας Phi Chi την βίασαν ομαδικά το 2024 - AP Images

Σαν να μην έφτανε αυτό, όπως φέρεται να αναφέρει στην αγωγή της η 22χρονη σήμερα γυναίκα, σε ομαδική συνομιλία στο Snapchat οι καταγγελλόμενοι φέρονται να έστελναν μηνύματα, αναφέροντας ότι «υπάρχει γυναίκα στο σπίτι» και προσκαλώντας τους σε σεξουαλικά όργια μαζί της. Φέρονται δε να διακινούσαν μέσω αυτής της ομάδας και ακατάλληλες φωτογραφίες της γυναίκας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η ζωή της μετά από την εφιαλτική νύχτα που φέρεται να έζησε, καταστράφηκε. Ο δικηγόρος της σε δηλώσει του στο CBS υποστήριξε ότι η Jane Doe εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο Cornell και τις σπουδές της μετά την επίθεση, ενώ από τότε παλεύει με την κατάθλιψη.

Πανεπιστήμιο Cornell: Τα μηνύματα μετά το περιστατικό

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης είναι το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την εσωτερική διαδικασία του Cornell.

Πρόκειται για εκατοντάδες σελίδες email, μηνυμάτων, φωτογραφιών και συνεντεύξεων με τη Jane Doe, φίλες της και τους άνδρες που κατηγορήθηκαν.

Η κοινή γνώμη έχει εξοργιστεί από τις ποινές «χάδι» που επέβαλε το πανεπίστημιο Κορνέλ στους καταγγελλόμενους για βιασμό - AP Images

Τα έγγραφα περιγράφουν μια περίοδο περίπου τριών εβδομάδων από το πάρτι της 19ης Οκτωβρίου μέχρι την επίσημη καταγγελία στην πανεπιστημιακή αστυνομία.

Στις πρώτες συζητήσεις με τις συγκατοίκους της, η Jane Doe φέρεται να μην χρησιμοποιεί τη λέξη «βιασμός» ή «επίθεση».

Στις 21 Οκτωβρίου, ένας από τους άνδρες, ο Jonathan Newell, φέρεται να της έστειλε μήνυμα ζητώντας της συγγνώμη για «το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εκείνο το βράδυ». Στο μήνυμα, φέρεται να ανέφερε ότι ο ίδιος και ένας ακόμη άνδρας, ο Matthew Ingalls, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών και δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την κατάσταση.

Η Jane Doe φέρεται να του απάντησε τότε ότι «τίποτα από τα σεξουαλικά δεν ήταν παράνομο» και ότι της άρεσε να είναι μαζί τους.

Η φοιτήτρια κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από επτά άνδρες ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών - AP Images

Στις επόμενες ημέρες, όμως, η στάση της για όσα είχαν συμβεί άλλαξε εντελώς. Στις 23 Οκτωβρίου σε μήνυμά της ανέφερε ότι η φήμη της είχε καταστραφεί, ενώ σε συγκάτοικό της είπε να αρνηθεί ότι είχε συμβεί κάτι, εάν τη ρωτούσε κάποιος.

Στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με μαρτυρία συγκάτοικού της, η Jane Doe άρχισε να αντιμετωπίζει διαφορετικά το περιστατικό και να αναρωτιέται πώς είχε επιτρέψει να εξελιχθεί έτσι.

Στις 3 Νοεμβρίου έστειλε μήνυμα στον Newell υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων είχαν συμβεί δεν ήταν συναινετικό και ότι είχε λάβει περισσότερη κεταμίνη από όση μπορούσε να θυμηθεί. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 7 Νοεμβρίου, πήγε σε τμήμα επειγόντων περιστατικών στην Ithaca και ζήτησε εξέταση συλλογής στοιχείων βιασμού.

Πανεπιστήμιο Cornell: Γιατί ανοίγει ξανά η ποινική έρευνα

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, δήλωσε ότι το γραφείο του θα επανεξετάσει την υπόθεση και, αφού προσδιοριστούν οι κατάλληλες κατηγορίες, θα την εξετάσει μέσω σώματος ενόρκων.

Κατήγγειλε επίσης ότι σε ομαδική συνομιλία καλούσαν και άλλους άνδρες να συμμετάσχουν στον βιασμό - AP Images

Ο Van Houten ανέφερε ότι, όταν εξετάστηκε η υπόθεση το 2024, τα στοιχεία από την τότε κατάθεση της γυναίκας δε θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση δίωξης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάθεση που είχε δώσει η Jane Doe στην αστυνομία τον Νοέμβριο του 2024 διέφερε σε σημαντικά σημεία από όσα περιγράφονται στην αγωγή του 2026.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στην τότε ένορκη κατάθεση δεν αναφερόταν ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικά παρά τη θέλησή της, ούτε ότι είχε υποστεί ομαδικό βιασμό. Αντίθετα, όπως ανέφερε ο ίδιος, η κατάθεση περιέγραφε τη χρήση ναρκωτικών και τη σεξουαλική συμπεριφορά ως εκούσιες και συναινετικές.

Από την άλλη πλευρά, μεταγενέστερα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της με την πανεπιστημιακή αστυνομία περιλαμβάνουν διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν αργότερα εκείνο το βράδυ.

Το πανεπιστήμιο Cornell απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι διαχειρίστηκε με επιείκια την υπόθεση - AP Images

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι δεν είχε δει την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης με την αστυνομία της πανεπιστημιούπολης και ότι ήθελε να συζητήσει με τη Jane Doe για τα νέα στοιχεία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι ισχυρισμοί της αστικής αγωγής δεν πληρούν το νομικό όριο για την απαγγελία κατηγοριών.

Για ποινές «χάδια» κατηγορείται η διεύθυνση του Cornell

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαχείριση των καταγγελιών από τη διοίκηση του πανεπιστημίου Cornell.

Στην αγωγή της η Jane Doe υποστηρίζει ότι το πανεπιστήμιο δεν την προστάτευσε επαρκώς και ότι οι ποινές που επέβαλε δεν ήταν ανάλογες της σοβαρότητας των καταγγελιών.

Το Πανεπιστήμιο Cornell έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Έντονες αντιδράσεις έχουν εκφράσει και πολλοί διάσημοι στις ΗΠΑ - AP Images

Όπως υποστηρίζει η διοίκηση του ιδρύματος, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε επιτροπή εκπαιδευμένων μελών ΔΕΠ και προσωπικού, η οποία επέβαλε κυρώσεις, μεταξύ των οποίων αποβολές και αναστολές.

Αυτό όμως που προκάλεσε εντονότερες αντιδράσεις είναι ότι ανάμεσα στις ποινές που επιβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο στους εμπλεκόμενους ήταν η συγγραφή εργασίας για το ειδεχθές έγκλημα του βιασμού. Πάντως το πανεπιστήμιο απάντησε ότι οι εργασίες αυτές δεν ήταν η μοναδική ποινή για τα άτομα που είχε καταγγείλει η Jane Doe.

Παράλληλα, τέθηκε σε αναστολή το τοπικό παράρτημα της Chi Phi στην πανεπιστημιούπολη και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Η ίδια η αδελφότητα Chi Phi υποστήριξε ότι τρεις ημέρες μετά την αστυνομική αναφορά έγινε ψηφοφορία για τη διαγραφή των κατηγορούμενων μελών και ότι το Μεγάλο Συμβούλιο της εθνικής αδελφότητας προχώρησε στη συνέχεια σε οριστική αποβολή τους.

Οι αντιδράσεις στην πανεπιστημιούπολη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ένταση στο Cornell, με φοιτητές και μέλη ΔΕΠ να περιγράφουν ένα βαρύ κλίμα στην πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές μίλησαν για ένα «σκοτεινό σύννεφο» πάνω από το ίδρυμα, ενώ μία φοιτήτρια που βρισκόταν εκεί το 2024 περιέγραψε αισθήματα απογοήτευσης για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, χειρίστηκε το πανεπιστήμιο την υπόθεση.

Πανεπιστήμιο Cornell: Οργή και στο Hollywood

Η υπόθεση ξεπέρασε τα όρια της πανεπιστημιακής κοινότητας και έφτασε στο Hollywood.

Γνωστοί αστέρες της αμερικανικής showbiz μέσω των social media εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη γυναίκα που καταγγέλλει τη σεξουαλική επίθεση. Μεταξύ αυτών η Mariska Hargitay, ο Josh Gad και η Hudson Williams.

Η Mariska Hargitay

Η Mariska Hargitay, μέσω κοινής δήλωσης με το Joyful Heart Foundation, την οργάνωση που έχει ιδρύσει για την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης, ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης παιδιών, έγραψε:

«Αρνούμαστε να υποβαθμίσουμε το θύμα ως μια ακόμα ιστορία. Το Cornell απέτυχε να προστατεύσει τους φοιτητές τους. Αγαπητοί άνδρες και αγόρια, αν οι φίλοι σας βιάζουν ομαδικά κάποιον καλέστε την αστυνομία. Ναι πιστεύω ότι πρέπει να καταστρέψουμε το μέλλον των ενήλικων ανδρών που ναρκώνουν και βιάζουν ομαδικά μια γυναίκα. Καλά που μας ρωτάτε. 57 άνδρες ήταν μέλη στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας. Κανένας από αυτούς δεν τους σταμάτησε».

«Αυτή είναι η στιγμή που οι άνδρες θα πρέπει να φοβηθούν και να αρρωστήσουν όσο εμείς. Πώς περιμένετε να πιστέψουμε ότι όλοι οι άνδρες δεν είναι ίδιοι, όταν σε στιγμές όπως αυτή πολλοί από εσάς μένετε σιωπηλοί», έγραψε από την πλευρά της η Florence Pugh.

Florence Pugh

Ο Josh Gad επέκρινε κι εκείνος το Cornell για τις ποινές «χάδια» που επέβαλε.

«Όταν αρχίζουμε να δημιουργούμε το προηγούμενο ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες μας μπορούν να πέσουν θύματα βάναυσου βιασμού και η πειθαρχική κύρωση που επιβάλλεται είναι να γράψουν εκθέσεις σχετικά με το γιατί ήταν λάθος να βιάσουν βάναυσα ένα αθώο κορίτσι, τότε έχουμε χάσει εντελώς τα λογικά μας», έγραψε.

Josh Gad

«Συλλάβετέ τους. Στο διάολο αυτοί και το Cornell», έγραψε ο ηθοποιός Hudson Williams, ενώ η Jameela Jamil είχε ποιο σκληρή αντίδραση:

Hudson Williams

«Ευνουχίστε τους επτά του Cornell. Χρησιμοποίησαν τα γεννητικά τους όργανα σαν όπλα. Πιστεύω ότι η φυλάκιση και ο χημικός ευνουχισμός είναι η ελάχιστα αποδεκτή ποινή».