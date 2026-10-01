Ουαλία: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε ακτή - Έκκληση των αρχών στη μητέρα

Ενδέχεται να βρισκόταν στο νερό για αρκετές εβδομάδες.

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Metro / Φωτογραφία Pexels (Alexander Mass)
Νεογέννητο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρό βρέθηκε νεογέννητο κορίτσι σε ακτή της Ουαλίας, πιθανώς στο νερό για εβδομάδες.
  • Το βρέφος εντοπίστηκε από περιπατητή στην περιοχή Μπάνγκορ του Γκουίνεντ.
  • Η αστυνομία ερευνά την προέλευση του βρέφους και εξετάζει θαλάσσια ρεύματα.
  • Έκκληση προς τη μητέρα του μωρού να επικοινωνήσει με τις Αρχές για ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.
  • Η αστυνομία ζητά πληροφορίες από πολίτες σχετικά με εγκυμοσύνες και ασυνήθιστες συμπεριφορές.

Νεκρό βρέθηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι σε ακτή της Ουαλίας, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να βρισκόταν στο νερό για αρκετές εβδομάδες.              

Το βρέφος εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής από περιπατητή στην περιοχή Μπάνγκορ του Γκουίνεντ. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι πρόκειται για κορίτσι, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να είχε παραμείνει στο νερό ακόμη και για μερικές εβδομάδες. 

Η αστυνομία του Βόρειας Ουαλίας συνεχίζει τις έρευνες, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο το βρέφος να εισήλθε στο νερό από διαφορετικό σημείο. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν και τα θαλάσσια ρεύματα, σε συνεργασία με ωκεανογράφους. 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες από σπίτι σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός. 

Έκκληση των αρχών στη μητέρα του μωρού 

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στη μητέρα του βρέφους να επικοινωνήσει με τις Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλειά της. 

«Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να επικοινωνήσει μαζί μας, όμως την καλούμε να το κάνει», δήλωσε η επιθεωρήτρια Λίνος Ντέιβις. 

Όπως ανέφερε, οι Αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι η γυναίκα θα λάβει την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. 

Η αστυνομία καλεί επίσης όποιον γνωρίζει κάποια γυναίκα ή κορίτσι που ενδέχεται να ήταν έγκυος και τους τελευταίους μήνες παρουσίασε ασυνήθιστη συμπεριφορά, όπως απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς, να επικοινωνήσει με τις Αρχές. 

Τα στοιχεία όσων επικοινωνήσουν θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη διακριτικότητα, ενώ η αστυνομία διευκρινίζει ότι κάθε πληροφορία θα εξεταστεί με σοβαρότητα. 

Μετά την προηγούμενη έκκληση των Αρχών, αρκετοί πολίτες επικοινώνησαν με την αστυνομία. Όπως επισημάνθηκε, όλες οι πληροφορίες που έχουν δοθεί θα αξιολογηθούν. 

Απευθυνόμενη απευθείας στη μητέρα, η διευθύντρια Μαιευτικής και Υπηρεσιών Γυναικών του Betsi Cadwaladr University Health Board, Φιόνα Ζιρό, την κάλεσε να ζητήσει βοήθεια. 

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