Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Ιωάννα Τούνη πριν από το ταξίδι της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Τα ταξίδια είναι η αγαπημένη συνήθεια της Ιωάννας Τούνη! Η γνωστή influencer κι επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι αναχώρησε σήμερα, Πέμπτη, από τη Θεσσαλονίκη για έναν νέο προορισμό μαζί με τον καλό της.

Η Ιωάννα Τούνη «πέταξε» με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε προορισμό-έκπληξη

Φοβούμενη το μάτι και την αρνητική ενέργεια, επέλεξε να κρατήσει κρυφό, για την ώρα, τον προορισμό! Αρκέστηκε μόνο να πει ότι είναι ένα ταξίδι που περίμενε αρκετό καιρό.

«Δεν έχω πάει ξανά και είναι εκτός Ευρώπης», αποκάλυψε σε ένα από τα stories της

Σε άλλο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers της, ανέφερε: «Έχω τέλεια διάθεση γιατί φεύγουμε με τον Robe ταξιδάκι και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το περίμενα», είπε η Ιωάννα Τούνη στην πρώτη της ανάρτηση.

Στην περίπτωση της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, το κάρμα τους έφερε κοντά, αφού γνωρίζονταν από παλιά, αλλά έγιναν ζευγάρι μεταγενέστερα.

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα δημοσιεύματα που τους ήθελαν μαζί, οι δυο τους φρόντισαν να διαφυλάξουν την προσωπική τους ζωή. Όσο ο καιρός, όμως, περνάει και η σχέση τους σοβαρεύει, τόσο πυκνώνουν οι στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.