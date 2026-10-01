Ιωάννα Τούνη: Ταξίδι με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε προορισμό-έκπληξη!

«Δεν έχω πάει ξανά και είναι εκτός Ευρώπης», αποκάλυψε η influencer

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Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Ιωάννα Τούνη πριν από το ταξίδι της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη ταξιδεύει με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε κρυφό προορισμό εκτός Ευρώπης.
  • Αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη και η Τούνη δήλωσε ότι το ταξίδι το περίμενε καιρό.
  • Φοβάται το μάτι και την αρνητική ενέργεια, γι' αυτό κρατάει μυστικό τον προορισμό.
  • Η σχέση τους έχει σοβαρέψει και μοιράζονται περισσότερες στιγμές της καθημερινότητάς τους.
  • Η Τούνη εκφράζει την καλή της διάθεση για το ταξίδι μέσω social media.

Τα ταξίδια είναι η αγαπημένη συνήθεια της Ιωάννας Τούνη! Η γνωστή influencer κι επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι αναχώρησε σήμερα, Πέμπτη, από τη Θεσσαλονίκη για έναν νέο προορισμό μαζί με τον καλό της.

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Η Ιωάννα Τούνη «πέταξε» με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε προορισμό-έκπληξη

Η Ιωάννα Τούνη «πέταξε» με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε προορισμό-έκπληξη

Φοβούμενη το μάτι και την αρνητική ενέργεια, επέλεξε να κρατήσει κρυφό, για την ώρα, τον προορισμό! Αρκέστηκε μόνο να πει ότι είναι ένα ταξίδι που περίμενε αρκετό καιρό.

«Δεν έχω πάει ξανά και είναι εκτός Ευρώπης», αποκάλυψε σε ένα από τα stories της 

Ιωάννα Τούνη: Ταξίδι με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε προορισμό-έκπληξη!

Σε άλλο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers της, ανέφερε: «Έχω τέλεια διάθεση γιατί φεύγουμε με τον Robe ταξιδάκι και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το περίμενα», είπε η Ιωάννα Τούνη στην πρώτη της ανάρτηση.

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Στην περίπτωση της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, το κάρμα τους έφερε κοντά, αφού γνωρίζονταν από παλιά, αλλά έγιναν ζευγάρι μεταγενέστερα.

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα δημοσιεύματα που τους ήθελαν μαζί, οι δυο τους φρόντισαν να διαφυλάξουν την προσωπική τους ζωή. Όσο ο καιρός, όμως, περνάει και η σχέση τους σοβαρεύει, τόσο πυκνώνουν οι στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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