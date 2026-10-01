Το νέο Nissan PIXO έρχεται στην Auto Athina 2026 για την πρώτη του πανελλαδική εμφάνιση, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να το γνωρίσει για πρώτη φορά από κοντά.Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, το PIXO θα βρίσκεται στο Hall 3, Περίπτερο Β4 της Nissan στο Metropolitan Expo, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα highlights της φετινής έκθεσης. Με compact διαστάσεις, ξεχωριστή σχεδίαση και σύγχρονες τεχνολογίες, το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αστικής μετακίνησης και να κάνει την καθημερινή οδήγηση στην πόλη πιο απλή και απολαυστική.

Μικρό σε διαστάσεις, αλλά με χαρακτήρα που ξεχωρίζει, το PIXO είναι σχεδιασμένο για να ταιριάζει απόλυτα στην καθημερινότητα της πόλης. Η μπαταρία 27,5 kWh προσφέρει αυτονομία έως 259 km, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 50 kW επιτρέπει φόρτιση από 15% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά. Με μήκος σχεδόν 3,80 μέτρα και χώρο αποσκευών 356 λίτρων, διατηρεί την πρακτικότητα και την ευελιξία στο επίκεντρο, ενώ τεχνολογίες όπως η ενσωματωμένη σουίτα της Google με Gemini, το Face ID και η τεχνολογία One Pedal κάνουν την καθημερινή οδήγηση πιο εύκολη και πιο συνδεδεμένη.

Η Auto Athina 2026 σηματοδοτεί έτσι το πρώτο μεγάλο ραντεβού του PIXO με το ελληνικό κοινό. Για πρώτη φορά, οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να το δουν από κοντά και να ανακαλύψουν το νέο μοντέλο που έρχεται να βάλει τη Nissan στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης.Το νέο Nissan PIXO θα βρίσκεται στο Metropolitan Expo καθ’ όλη τη διάρκεια της Auto Athina, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο περίπτερο της Nissan.