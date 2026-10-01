Η BMW παρουσιάζει το μέλλον στην AUTO ATHINA 2026

Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η BMW υποδέχεται τους επισκέπτες της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου της χώρας, «AUTO ATHINA 2026», στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Η κορυφαία βαυαρική μάρκα παρουσιάζει το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας, διατηρώντας παράλληλα τον σπορ χαρακτήρα και τη γνήσια οδηγική απόλαυση. Με πωλήσεις άνω των δύο εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) από το 2013, η BMW ηγείται της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη γκάμα πολυτελών μοντέλων με αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα.

Τα highlights της φετινής διοργάνωσης εστιάζουν στις μεγάλες πρεμιέρες της BMW που θα φιλοξενηθούν στο Hall 3, Περίπτερο C1 νωρίτερα από το επίσημο λανσάρισμά τους στην Ελληνική αγορά. Σε πανελλαδική πρεμιέρα, η νέα, αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 αποτελεί την ηλεκτρική εκδοχή της θρυλικής Σειράς 3, που εδώ και πέντε δεκαετίες είναι το συνώνυμο της σπορ οδηγικής απόλαυσης. Ως το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, το premium ηλεκτρικό sedan κάνει ντεμπούτο στην έκδοση BMW i3 50 xDrive με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση, συνολική ισχύ 345 kW / 469 hp και υψηλή αυτονομία έως 900 χιλιόμετρα (WLTP). Εξοπλισμένη με την τεχνολογία eDrive έκτης γενιάς, το νέο BMW Panoramic iDrive, το σύστημα ελέγχου Heart of Joy και το BMW Symbiotic Drive, η νέα i3 συνδυάζει την εμβληματική σχεδίαση της μάρκας με μια πρωτοποριακή εμπειρία αλληλεπίδρασης ανθρώπου και οχήματος.

Παράλληλα, η νέα BMW X5 θα παρουσιαστεί σε πανελλαδική πρεμιέρα, περνώντας στην πέμπτη γενιά της και υιοθετώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία και τις καινοτομίες της Neue Klasse. Το εμβληματικό SAV προσφέρει για πρώτη φορά πέντε διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης: Mild Hybrid 48V με κινητήρες βενζίνης ή diesel, Plug-in Hybrid και αμιγή ηλεκτροκίνηση, με την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 60 xDrive, η οποία διαθέτει τεχνολογία eDrive έκτης γενιάς, αρχιτεκτονική 800V, αμφίδρομη φόρτιση και αυτονομία έως 845 χιλιόμετρα (WLTP). Στο μέλλον, η γκάμα θα συμπληρωθεί με την BMW iX5 Hydrogen, που προορίζεται για μαζική παραγωγή.

Ξεχωριστή θέση στην AUTO ΑΘΗΝΑ θα κατέχει η νέα BMW Σειρά 7 καθώς θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στη χώρα μας. Ως η ναυαρχίδα του BMW Group, η BMW Σειρά 7 έχει καθιερωθεί ως ηγέτης καινοτομίας και ως πρωτοπόρος της τεχνολογίας παγκοσμίως, καθώς αποτελεί το πρώτο μοντέλο που εισάγει τεχνολογίες της Neue Klasse σε υπάρχοντα μοντέλα BMW.

Τις μεγάλες αποκαλύψεις απογειώνει η Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα του νέου μοντέλου BMW Neue Klasse, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου στις 18:00, εισάγοντας το κοινό σε μια νέα εποχή προηγμένης σχεδίασης, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης.



Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα καινοτόμα συστήματα Panoramic iDrive και BMW Symbiotic Drive, τα οποία ενσωματώνονται ήδη στην υπάρχουσα γκάμα μοντέλων.

Στο stand της BMW θα βρίσκονται επίσης τα εξαιρετικά δημοφιλή μοντέλα BMW Σειρά 1, BMW Σειρά 2 Gran Coupé, BMW X1, BMW iX2, BMW X3 & iX3, καθώς και η πολυτελής BMW Σειρά 5. Για τους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων, στο επίκεντρο θα βρίσκονται τα κορυφαία μοντέλα του M Division: η BMW M3, η BMW M5 και η BMW XM.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις προνομιακές υπηρεσίες της BMW Financial Services. Μέσα από ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης, leasing και ασφάλισης, προσφέρονται ολοκληρωμένες λύσεις που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να καλύπτουν κάθε προσωπική ή εταιρική ανάγκη.