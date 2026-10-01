Pirelli: Η Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες στη F1

Έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια

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Αυτοκινητο
Pirelli: Η Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες στη F1
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Έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, η Διεθνής Πίστα της Σεπάνγκ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει και πάλι Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο δεν διεξήχθη τον Απρίλιο, θα λάβει χώρα στη Μαλαισιανή πίστα. Για ομάδες και οδηγούς θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση, καθώς ο τελευταίος αγώνας στη Σεπάνγκ πραγματοποιήθηκε το 2017, όταν τόσο τα μονοθέσια όσο και τα ελαστικά διέφεραν αισθητά από τα σημερινά.

Pirelli: Η Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες στη F1

Η πίστα, που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Κουάλα Λουμπούρ, έχει μήκος 5.543 μέτρα και συνδυάζει μεγάλες ευθείες με μια αλληλουχία γρήγορων καμπών, οι οποίες συγκεντρώνονται κυρίως στο μεσαίο τομέα. Πρόκειται για μια διαδρομή που ασκεί μέτρια επίπεδα ενεργειακών φορτίων στα ελαστικά, εντάσσοντάς την σε ένα εύρος καταπόνησης αντίστοιχο με εκείνο του Σπα και της Σαγκάης. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στη διαχείριση των ελαστικών, καθιστώντας τη θερμική καταπόνηση (thermal degradation) μία από τις κρισιμότερες μεταβλητές του τριημέρου. 

Pirelli: Η Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες στη F1
Για την επιστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ, η Pirelli επέλεξε τις γόμες C2, C3 και C4, οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα ως σκληρή γόμα, μέση γόμα και μαλακή γόμα. Η επιλογή αυτή είναι ελαφρώς πιο επιθετική σε σύγκριση με την πιο σκληρή τριάδα γομών, που θα αποτελούσε την πιο συντηρητική προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά της πίστας. Στόχος είναι να δοθεί στις ομάδες μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία και να διαμορφωθούν συνθήκες υπό τις οποίες θα μειωθεί η διαφορά χρόνου ανάμεσα σε στρατηγικές ενός και δύο pit stop. Η Σεπάνγκ διαθέτει σχετικά τραχύ οδόστρωμα, με επίπεδο τραχύτητας συγκρίσιμο με εκείνο του Μπαχρέιν, διατηρώντας ωστόσο τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο θα αποτελέσει το εικοστό Grand Prix που διοργανώνεται στη Σεπάνγκ, η οποία αποτέλεσε μέρος του προγράμματος της Formula 1 από το 1999 έως το 2017. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στην Κουάλα Λουμπούρ είναι ο Sebastian Vettel με τέσσερις επιτυχίες, μία παραπάνω από τους Michael Schumacher και Fernando Alonso. Ο Schumacher μοιράζεται επίσης το ρεκόρ των pole position στη Μαλαισιανή πίστα με τον Lewis Hamilton, καθώς αμφότεροι έχουν εκκινήσει από την πρώτη θέση πέντε φορές. Μεταξύ των κατασκευαστών, η Scuderia Ferrari κατέχει το ρεκόρ με επτά νίκες.

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