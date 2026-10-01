Κατερίνα Διδασκάλου: Η chic εμφάνιση στις Νύχτες Πρεμιέρας

Η ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Kατερίνα Διδασκάλου: «Θα με δείτε του χρόνου τηλεοπτικά σε ένα δράμα, όχι στην κρατική τηλεόραση» / Βίντεο: Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου άνοιξε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.
  • Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον κινηματογράφο και τη showbiz, όπως η Κατερίνα Διδασκάλου.
  • Η Διδασκάλου συμμετέχει στην τηλεοπτική σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» και θα εμφανιστεί στο θέατρο στην παράσταση «Η Πορνή από Πάνω».
  • Η ταινία «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν είχε πανελλήνια πρεμιέρα στο φεστιβάλ.
  • Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, με προβολές σε διάφορες αίθουσες της Αθήνας.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου άνοιξε επίσημα την αυλαία του χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, με τις Νύχτες Πρεμιέρας να δίνουν το πιο αγαπημένο ραντεβού με τους σινεφίλ της Αθήνας.

Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά, έχω κάψει φαγητό»

Στην τελετή έναρξης το «παρών» έδωσαν λαμπερές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της τέχνης και του πολιτισμού, ενώ δεν έλειψαν και δημοφιλείς προσωπικότητες της ελληνικής showbiz. 

Ανάμεσά τους ήταν και η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου, την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην τηλεοπτική σειρά «Κρίνο και Αγκάθι», αλλά θα τη δούμε σύντομα και στο θέατρο, στην παράσταση «Η Πορνή από Πάνω».

Η Κατερίνα Διδασκάλου / Φωτογραφία: NDP

Η Κατερίνα Διδασκάλου / Φωτογραφία: NDP

Πριν από την προβολή της ταινίας «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν, η οποία παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρεμιέρα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τις αφίξεις των προσκεκλημένων, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους fashion «νότα» στην καλλιτεχνική βραδιά. Το σκηνικό της πρεμιέρας του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνέθεταν βραδινά φορέματα, κομψά κοστούμια, καθώς και πιο σύγχρονες στιλιστικές επιλογές.

Η Εριέττα Μανούρη / Φωτογραφία: NDP

Η Εριέττα Μανούρη / Φωτογραφία: NDP

Η Βασιλική Τρουφάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Βασιλική Τρουφάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Ιφιγένεια Τζόλα και η Βάσω Γουλιελμάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Ιφιγένεια Τζόλα και η Βάσω Γουλιελμάκη / Φωτογραφία: NDP

Το φετινό Φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, με τις προβολές και τις παράλληλες δράσεις να λαμβάνουν χώρα σε ποικίλες κινηματογραφικές και πολιτιστικές αίθουσες της Αθήνας.

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