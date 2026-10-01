Απάτη με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή -«Πώς κοιμήθηκες;»

Η απάτη που αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Αυγερινός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα διαδικτυακή απάτη χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθεί τη φωνή της Δέσποινας Βανδή.
  • Ο Κωνσταντίνος Αυγερινός δέχτηκε ψεύτικο ηχητικό μήνυμα μέσω Instagram από λογαριασμό που δήθεν ανήκε στην τραγουδίστρια.
  • Το ηχητικό μήνυμα περιλάμβανε φιλικές και προσωπικές ευχές, προκαλώντας σύγχυση στον αποδέκτη.
  • Ο Αυγερινός αναγνώρισε την απάτη και δημοσίευσε το περιστατικό στα Instagram Stories του για να προειδοποιήσει τους άλλους.
  • Επισήμανε τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή ψεύτικων μηνυμάτων.

Μια νέα διαδικτυακή απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ήρθε στο φως, αυτή τη φορά με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή να χρησιμοποιείται σε ψεύτικο ηχητικό μήνυμα.

Αποδέκτης του μηνύματος ήταν ο Κωνσταντίνος Αυγερινός, ο οποίος δέχτηκε στο Instagram επικοινωνία από έναν λογαριασμό που εμφανιζόταν ως προφίλ της τραγουδίστριας.

Το μήνυμα δεν περιορίστηκε σε ένα απλό γραπτό κείμενο. Οι επιτήδειοι έστειλαν και ηχητικό, στο οποίο ακουγόταν μια φωνή που έμοιαζε με εκείνη της Δέσποινας Βανδή.

Το περιεχόμενο ήταν μάλιστα ιδιαίτερα φιλικό και προσωπικό, γεγονός που θα μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πίσω από το μήνυμα βρισκόταν πράγματι η τραγουδίστρια.

Στο ηχητικό ακούγεται: «Καλημέρα, πώς κοιμήθηκες; Ελπίζω να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σου στην καριέρα μου. Το εκτιμώ πολύ. Καλώς ήρθες στο νέο μου TikTok».

Ο Κωνσταντίνος Αυγερινός κατάλαβε ότι επρόκειτο για προσπάθεια εξαπάτησης και αποφάσισε να μοιραστεί το περιστατικό με τους followers του.

Δημοσιεύοντας το συγκεκριμένο ηχητικό στα Instagram Stories του, θέλησε να δείξει πόσο εύκολα μπορεί πλέον να δημιουργηθεί ένα ψεύτικο μήνυμα με τη χρήση AI, ακόμη και με τη φωνή ενός αναγνωρίσιμου προσώπου.

«Όταν το AI αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω από το story του.

 

Απάτη με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή -«Πώς κοιμήθηκες;»

 

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
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