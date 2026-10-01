Τόνια Σωτηροπούλου: «Φέτος έχασα τον πατέρα μου»

Για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις φιλίες που έχει αφήσει πίσω της, αλλά και τη δύσκολη απώλεια του πατέρα της μίλησε η Τόνια Σωτηροπούλου, στη νέα της συνέντευξη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις σχέσεις στη ζωή της, εξηγώντας πως όσο μεγαλώνουμε αλλάζουμε, εξελισσόμαστε και πολλές φορές δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους ανθρώπους όπως παλαιότερα.

«Ό,τι σε πονάει στη συμπεριφορά του άλλου προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι για να είναι στη ζωή σου και είναι ωραίο να μην αγκυλωνόμαστε. Έχω αφήσει πάρα πολλές φιλίες πίσω μου και σχέσεις με ανθρώπους που ήμασταν πολύ κοντά. Όχι επειδή έχουμε να χωρίσουμε κάτι, αλλά επειδή μεγαλώνοντας πιστεύω ότι όλοι αλλάζουμε και μπορεί να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε στο ίδιο πεδίο, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε, να θέλουμε άλλα πράγματα, να έχουμε άλλες προτεραιότητες», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παύει να υπάρχει αγάπη για τους ανθρώπους που κάποτε ήταν σημαντικοί στη ζωή μας.

«Η αγάπη πάντα υπάρχει και σίγουρα είναι ωραίο να κρατάς επαφές με ανθρώπους που σημαίνουν κάτι για εσένα, όπως κι εσύ για εκείνους. Αλλά όχι τώρα με το στανιό. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε με ανθρώπους που ταιριάζουμε, μας εξελίσσουν, μας κάνουν καλό και ό,τι είναι να φύγει, ας φύγει», ανέφερε.

Η απώλεια του πατέρα της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της τον περασμένο Ιανουάριο, αποκαλύπτοντας πως το 2026 είναι μια κομβική χρονιά για εκείνη.

Η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όσα της φέρνει η ζωή, αλλά και για τη διαδικασία του πένθους.

«Θέλω να είμαι παρατηρητής όσων μου μαθαίνει η ζωή. Προφανώς είναι το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της ψυχοθεραπείας εννοείται και όσο ζω μαθαίνω. Και κατάλαβα ότι ξέρεις πρέπει να αποτινάξουμε και φόβους που έχουμε», εξομολογήθηκε.

«Και φέτος ήταν μια πολύ κομβική χρονιά για εμένα, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Ιανουάριο. Ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες. Γιατί είναι μία από τις δύο ρίζες μας οι γονείς», πρόσθεσε.

Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε και για τη ζωή μετά την απώλεια, περιγράφοντας το πένθος ως ένα προσωπικό ταξίδι.

«Και προφανώς έχει όλο αυτό το δυσάρεστο κομμάτι και τη θλίψη και τη ζωή μετά από αυτό, είναι ένα προσωπικό ταξίδι, ο θρήνος και το πού τον βάζεις στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ταυτόχρονα, είναι σαν μια μεγάλη απελευθέρωση, γιατί καταλαβαίνεις πώς είναι να πορεύεσαι μόνος, πώς είναι να είσαι στα πόδια σου», είπε.

«Δεν υπάρχει λόγος να κρατάω σχέσεις που πια δε λειτουργούν»

Όπως εξήγησε, η απώλεια την έκανε να δει τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις με διαφορετικό τρόπο.

«Τότε καταλαβαίνεις ότι η ευτυχία είναι κάτι που έρχεται και πάλι έρχεται και ανακαλύπτεις τη ζωή με άλλο τρόπο και όλα παίρνουν μια άλλη μορφή. Συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάω σχέσεις με ανθρώπους που πια δε λειτουργούν μόνο και μόνο επειδή έτσι είναι. Εδώ αλλάζει η ζωή, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα», συνέχισε.

«Η ζωή σε φέρνει εκεί που θες να πας. Να μην κρατάμε αντίσταση χρειάζεται», κατέληξε.

Τις παραπάνω δηλώσεις έκανε η Τόνια Σωτηροπούλου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά.