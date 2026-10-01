Τόνια Σωτηροπούλου: «Φέτος έχασα τον πατέρα μου»

«Κατάλαβα πώς είναι να πορεύεσαι μόνος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.26 , 10:21 Μεταναστευτικό: Το σχέδιο της Ελλάδας για return hubs εκτός Ευρώπης
01.10.26 , 10:12 Ζέτα Μακρυπούλια: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1
01.10.26 , 10:02 Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
01.10.26 , 10:00 Κατερίνα Διδασκάλου: Η chic εμφάνιση στις Νύχτες Πρεμιέρας
01.10.26 , 10:00 Οκτώβριος πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, με την Thessaloniki Walking Tours
01.10.26 , 09:54 Οι The Young Gods έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
01.10.26 , 09:52 Απάτη με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή -«Πώς κοιμήθηκες;»
01.10.26 , 09:50 Όριο ηλικίας 15 ετών στα social media: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027
01.10.26 , 09:43 Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
01.10.26 , 09:15 Γιώργος Πρίντεζης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Στέλλα
01.10.26 , 09:14 Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν»
01.10.26 , 09:13 Θρίλερ με εκτέλεση στο Τενεσί: Επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις
01.10.26 , 09:03 Χρήστος Σπανός: Ο «κρυφός» γάμος με την καθηγήτριά του και η κόρη του
01.10.26 , 09:00 Το Leapmotor B03X ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 19.990 ευρώ
01.10.26 , 08:59 Αλεξάνδρα Νίκα: Ο μήνας σε φωτογραφίες & το τρυφερό κλικ με τον Αργυρό
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Δύσκολες ώρες για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Θα σε αγαπάμε για πάντα»
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Θρίλερ με εκτέλεση στο Τενεσί: Επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις
Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»
Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν»
Η Κιμ Κίλιαν τέλειωσε τις χημειοθεραπείες: «Θα τα μοιραστώ όλα»
Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατατονία. Είναι δύσκολα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Τόνια Σωτηροπούλου στην παρέα του «Πρωίαν σε είδον»/ ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις φιλίες που έχει αφήσει πίσω της, αλλά και τη δύσκολη απώλεια του πατέρα της μίλησε η Τόνια Σωτηροπούλου, στη νέα της συνέντευξη.

Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις σχέσεις στη ζωή της, εξηγώντας πως όσο μεγαλώνουμε αλλάζουμε, εξελισσόμαστε και πολλές φορές δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους ανθρώπους όπως παλαιότερα.

«Ό,τι σε πονάει στη συμπεριφορά του άλλου προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι για να είναι στη ζωή σου και είναι ωραίο να μην αγκυλωνόμαστε. Έχω αφήσει πάρα πολλές φιλίες πίσω μου και σχέσεις με ανθρώπους που ήμασταν πολύ κοντά. Όχι επειδή έχουμε να χωρίσουμε κάτι, αλλά επειδή μεγαλώνοντας πιστεύω ότι όλοι αλλάζουμε και μπορεί να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε στο ίδιο πεδίο, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε, να θέλουμε άλλα πράγματα, να έχουμε άλλες προτεραιότητες», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παύει να υπάρχει αγάπη για τους ανθρώπους που κάποτε ήταν σημαντικοί στη ζωή μας.

«Η αγάπη πάντα υπάρχει και σίγουρα είναι ωραίο να κρατάς επαφές με ανθρώπους που σημαίνουν κάτι για εσένα, όπως κι εσύ για εκείνους. Αλλά όχι τώρα με το στανιό. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε με ανθρώπους που ταιριάζουμε, μας εξελίσσουν, μας κάνουν καλό και ό,τι είναι να φύγει, ας φύγει», ανέφερε.

Η απώλεια του πατέρα της

ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της τον περασμένο Ιανουάριο, αποκαλύπτοντας πως το 2026 είναι μια κομβική χρονιά για εκείνη.

Η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όσα της φέρνει η ζωή, αλλά και για τη διαδικασία του πένθους.

«Θέλω να είμαι παρατηρητής όσων μου μαθαίνει η ζωή. Προφανώς είναι το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της ψυχοθεραπείας εννοείται και όσο ζω μαθαίνω. Και κατάλαβα ότι ξέρεις πρέπει να αποτινάξουμε και φόβους που έχουμε», εξομολογήθηκε.

«Και φέτος ήταν μια πολύ κομβική χρονιά για εμένα, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Ιανουάριο. Ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες. Γιατί είναι μία από τις δύο ρίζες μας οι γονείς», πρόσθεσε.

Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε και για τη ζωή μετά την απώλεια, περιγράφοντας το πένθος ως ένα προσωπικό ταξίδι.

«Και προφανώς έχει όλο αυτό το δυσάρεστο κομμάτι και τη θλίψη και τη ζωή μετά από αυτό, είναι ένα προσωπικό ταξίδι, ο θρήνος και το πού τον βάζεις στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ταυτόχρονα, είναι σαν μια μεγάλη απελευθέρωση, γιατί καταλαβαίνεις πώς είναι να πορεύεσαι μόνος, πώς είναι να είσαι στα πόδια σου», είπε.

«Δεν υπάρχει λόγος να κρατάω σχέσεις που πια δε λειτουργούν»

Όπως εξήγησε, η απώλεια την έκανε να δει τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις με διαφορετικό τρόπο.

«Τότε καταλαβαίνεις ότι η ευτυχία είναι κάτι που έρχεται και πάλι έρχεται και ανακαλύπτεις τη ζωή με άλλο τρόπο και όλα παίρνουν μια άλλη μορφή. Συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάω σχέσεις με ανθρώπους που πια δε λειτουργούν μόνο και μόνο επειδή έτσι είναι. Εδώ αλλάζει η ζωή, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα», συνέχισε.

«Η ζωή σε φέρνει εκεί που θες να πας. Να μην κρατάμε αντίσταση χρειάζεται», κατέληξε.

Τις παραπάνω δηλώσεις έκανε η Τόνια Σωτηροπούλου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Zέτα Μακρυπούλια
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Μακρυπούλια: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1
Στέφανος Νεδέλκος
Celebrities & Gossip Νεα
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Κατερίνα Διδασκάλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Διδασκάλου: Η chic εμφάνιση στις Νύχτες Πρεμιέρας
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Απάτη με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή -«Πώς κοιμήθηκες;»
Γιώργος Πρίντεζης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Στέλλα
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Πρίντεζης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Στέλλα
Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο μήνας σε φωτογραφίες & το τρυφερό κλικ με τον Αργυρό
Χάρης Βαρθακούρης
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες ώρες για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Θα σε αγαπάμε για πάντα»
«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Οι Λαμπερές Εμφανίσεις
Celebrities & Gossip Νεα
«Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις
Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top