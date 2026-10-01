Ραγδαία είναι η επιδείνωση του καιρού στη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ωρών. Η Κρήτη βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση και τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στις 07:00 το πρωί της Πέμπτης ήχησε και το πρώτο 112 στο Ρέθυμνο, με μήνυμα προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις - επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Καιρός: Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, στα Χανιά και το Ρέθυμνο αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Η απόφαση έρχεται ενώ η Κρήτη βρίσκεται σε Red Code και ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Καιρός: Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Κρήτη

Με την Κρήτη να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενισχύεται και ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, το βράδυ της Τετάρτης αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος θα συντονίσει τις επιχειρήσεις, καθώς και ειδικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μεταβαίνουν:

Ομάδα Ορμητικών Υδάτων της 6ης ΕΜΑΚ με λέμβους.

Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ.

Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση εφόσον προκύψουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, σήμερα, Πέμπτη, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Οι περιοχές που «χτύπησε» η κακοκαιρία τα ξημερώματα της Πέμπτης

Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Έχει αποφασιστεί απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας, ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια των πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού από το λιμάνι του Πειραιά.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι για σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και το Λιμενικό. Νεότερη ενημέρωση για το απαγορευτικό απόπλου αναμένεται στις 12:00 το μεσημέρι.

Καιρός: «Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας» λέει η Ματίνα Μπέρου

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, οι βροχές, σήμερα Πέμπτη, θα περιοριστούν κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Στο Αιγαίο και την Κρήτη θα εντοπίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν θυελλώδεις στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί έως και 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι περιοχές που θα εκδηλωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι της Πέμπτης

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Παρασκευή, με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές στις ίδιες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι επίμονα και έντονα, τοπικά και επικίνδυνα.

Καιρός: Ισχυρές βροχές και μεγάλες ποσότητες νερού στην Κρήτη

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για πολύ μεγάλα ύψη βροχής στο νησί, επισημαίνοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μέσα σε λίγα 24ωρα μπορεί να πέσει νερό που αντιστοιχεί σε «δύο Οκτώβρηδες» ή ακόμη και περισσότερους.

Στα μοντέλα εμφανίζονται για την Κρήτη ποσότητες 250 έως 350 χιλιοστά βροχής σε ορισμένους πυρήνες, ενώ υπάρχουν σενάρια που εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερα αθροίσματα.

Ωστόσο, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας διευκρινίζει ότι τα ακριβή μέγιστα ύψη βροχής δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών.

Το βασικό ζήτημα είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να πέσουν οι μεγάλες ποσότητες νερού. Εάν τα φαινόμενα εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών, καθώς και απότομης αύξησης της στάθμης και της ροής χειμάρρων.

Καιρός: Πού αλλού αναμένονται βροχές και καταιγίδες σήμερα

Για σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Τοπικές βροχές αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Στην Εύβοια, τα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν ποσότητες βροχής που τοπικά πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά.

Καιρός: Έως 90 χλμ./ώρα οι ριπές των ανέμων

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6-7 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν τα 80-90 χλμ./ώρα. Τοπικά, σύμφωνα με την κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ, οι βορειοανατολικοί άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, 3-4 μποφόρ, και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις, 7 μποφόρ, με ριπές έως 80 χλμ./ώρα.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Η θερμοκρασία στη χώρα θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 14 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και από 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως τους 26 και στα Δωδεκάνησα έως τους 27 βαθμούς.