Το Leapmotor B03X ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 19.990 ευρώ

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της Leapmotor, το Β03Χ, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά δίνοντας συνολικά τρεις επιλογές στον πελάτη. Η μπαταρία των 39,8 kWh (EV) εξασφαλίζει αυτονομία 292 km στον μικτό κύκλο WLTP και συνδυάζεται με το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Life. Από την πλευρά της, η μπαταρία των 53 kWh (EV Max) είναι διαθέσιμη τόσο στο επίπεδο εξοπλισμού Life όσο και στο Design, με μικτή αυτονομία WLTP στα 382 km.



To Life προσφέρει πληθωρικό εξοπλισμό που μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, κεντρική οθόνη αφής 14,6” με εργοστασιακό online Navigation και Over-The-Air ενημερώσεις, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, βάση ασύρματης φόρτισης 15W, κάρτα-κλειδί NFC και κλειδί Bluetooth, εμπρός και πίσω φώτα LED, ράγες οροφής, αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας και 21 συστήματα ADAS.Το Design προσθέτει ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ζάντες αλουμινίου, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, περιμετρικές κάμερες 360°, θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και επενδύσεις οικολογικού και υποαλλεργικού δέρματος OEKO-TEX100.

Το μεταξόνιο των 2.605 mm εξασφαλίζει πολύ μεγάλους χώρους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε εκείνον για τις αποσκευές. Ο βασικός χώρος είναι 405 lt, ενώ από κάτω υπάρχει το Leap Box. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό, αδιάβροχο και πλενόμενο χώρο επιπλέον 105 lt που είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Την πρακτικότητα υπογραμμίζουν 33 αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται διάσπαρτοι στην καμπίνα, καθώς και τα Leap Flex Seats. Πρόκειται για μια πολύ έξυπνη ιδέα που επιτρέπει στα έδρανα του πίσω καθίσματος να ανασηκωθούν ανεξάρτητα σε αναλογία 60:40, επιτρέποντας την φόρτωση αντικειμένων μεγάλου ύψους. Μεγιστοποιείται έτσι η ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου και πρακτικά μπορεί να ικανοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορική ανάγκη.H καμπίνα έχει μίνιμαλ αισθητική, υψηλή ποιότητα υλικών και συναρμολόγησης, καθώς και κορυφαία συστήματα άνεσης, ψηφιακής τεχνολογίας και ασφάλειας, με πλήρες πακέτο αερόσακων, πολύ στιβαρό αμάξωμα και 21 λειτουργίες ADAS.

Η μπαταρία των 39,8 kWh τροφοδοτεί κινητήρα με ισχύ 177 HP ενώ σε εκείνη των 53 kWh η ισχύς ανεβαίνει στους 197 HP. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,6”, με τελική ταχύτητα στα 160 km/h.Στο πεδίο της φόρτισης η μεγαλύτερη μπαταρία υποστηρίζει έως 133 kW εάν μιλάμε για ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) ενώ η στάνταρ 100 kW. Σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση 30%-80% ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά, ενώ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι στα 11 kW.



Κάνοντας την έκπληξη και αλλάζοντας τις ισορροπίες στην κατηγορία, η εισαγωγική τιμή του B03X Life διαμορφώνεται στις €19.990 μόλις -με την κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια €2.500). Για το Life Max η τιμή είναι €22.490, ενώ για το Design Max €23.990, ολοκληρώνοντας μια πρόταση με αξεπέραστο value for money.

Όπως κάθε Leapmotor καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000 km για την μπαταρία υψηλής τάσης. Επιπλέον, η sales και after sales υποστήριξη με τη σφραγίδα της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) του Ομίλου Βασιλάκη, εξασφαλίζει στον πελάτη εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης, σε ένα καλά οργανωμένο και εξειδικευμένο δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.