Η εξέλιξη που αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1

Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Ζέτα Μακρυπούλια και το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να δίνει περισσότερες πληροφορίες μέσα από το Happy Day.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η Ζέτα Μακρυπούλια έχει συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 μέχρι το 2027, επομένως δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα άμεσης αποχώρησής της από τον σταθμό.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός συνεχίζει κανονικά με το «Moments», καθώς, σύμφωνα με όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου, έχει ήδη γυρίσει το πρώτο επεισόδιο και αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη πέντε.

Το project που φαίνεται να βρίσκεται σε εκκρεμότητα είναι το «Dancing with the Stars». Η πρόταση του ΑΝΤ1, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, αφορά αυτή τη στιγμή τη Ζέτα Μακρυπούλια, με την ίδια να μην έχει δώσει ακόμη την οριστική της απάντηση.

«Πρώτον, η Ζέτα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως έχει ήδη πραγματοποιηθεί το γύρισμα του πρώτου επεισοδίου του «Moments».

Έτσι, μέχρι στιγμής, τα δεδομένα που μετέφερε η δημοσιογράφος στον αέρα του Happy Day δείχνουν πως η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στον ΑΝΤ1 βάσει του συμβολαίου της έως το 2027.