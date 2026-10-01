Ζέτα Μακρυπούλια: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1

Θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars;

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Η εξέλιξη που αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 μέχρι το 2027.
  • Δεν υπάρχει θέμα άμεσης αποχώρησης από τον σταθμό.
  • Συνεχίζει με την εκπομπή "Moments" και έχει γυρίσει το πρώτο επεισόδιο.
  • Εκκρεμεί η πρόταση για το "Dancing with the Stars", χωρίς οριστική απάντηση από τη Ζέτα.
  • Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου επιβεβαίωσε τα παραπάνω στοιχεία στον αέρα του Happy Day.

Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Ζέτα Μακρυπούλια και το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να δίνει περισσότερες πληροφορίες μέσα από το Happy Day.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η Ζέτα Μακρυπούλια έχει συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 μέχρι το 2027, επομένως δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα άμεσης αποχώρησής της από τον σταθμό.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

Παράλληλα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός συνεχίζει κανονικά με το «Moments», καθώς, σύμφωνα με όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου, έχει ήδη γυρίσει το πρώτο επεισόδιο και αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη πέντε.

Το project που φαίνεται να βρίσκεται σε εκκρεμότητα είναι το «Dancing with the Stars». Η πρόταση του ΑΝΤ1, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, αφορά αυτή τη στιγμή τη Ζέτα Μακρυπούλια, με την ίδια να μην έχει δώσει ακόμη την οριστική της απάντηση.

«Πρώτον, η Ζέτα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως έχει ήδη πραγματοποιηθεί το γύρισμα του πρώτου επεισοδίου του «Moments».

Έτσι, μέχρι στιγμής, τα δεδομένα που μετέφερε η δημοσιογράφος στον αέρα του Happy Day δείχνουν πως η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στον ΑΝΤ1 βάσει του συμβολαίου της έως το 2027.

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ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
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