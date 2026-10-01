Μια συζήτηση για τα νέα πρόσωπα της τηλεόρασης άνοιξε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, με αφορμή όσα είχε αναφέρει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στο «Happy Day» για τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθεί, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Ζήνα Κουτσελίνη και στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκπομπή της.

«Κάποια καινούργια άτομα που δεν ξέρω καν πώς τα λένε. Ένα νεαρούλι τώρα, είναι της μόδας, τι παίζει στο TikTok, τι παίζει εδώ, τι παίζει εκεί, βάλτε έναν. Δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα».

Τα συγκεκριμένα σχόλια προκάλεσαν την αντίδραση της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία θέλησε να τοποθετηθεί ανοιχτά στον αέρα της εκπομπής της.

«Εγώ πάντα δίνω τόπο στα νιάτα. Τη θέση τη δική σου, μπράβο. Βλέπεις; Εγώ τον τόπο στα νιάτα τον δίνω. Στην πράξη. Άλλοι δεν τον δίνουν», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια εξήγησε πως αυτό που την ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν η κριτική προς την ίδια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στα νέα πρόσωπα.

«Εγώ δίνω τόπο στα νιάτα, δεν έχω να αποδείξω κάτι πια. Τι λες βρε Ποσειδώνα; Εσύ όταν ξεκίνησες τι ήσουν, φτασμένος; Όταν έδινες συνέντευξη στις εκπομπές, ήσουν φτασμένος; Σου έκλεισαν την πόρτα;», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε, μάλιστα, και στη δική της τηλεοπτική διαδρομή, θυμίζοντας πως όταν ξεκίνησε και εκείνη, συνεργάστηκε με ανθρώπους που τότε έκαναν τα πρώτα τους βήματα και στην πορεία εξελίχθηκαν σε γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η τοποθέτησή της όταν μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι νέοι άνθρωποι που εμφανίζονται στην τηλεόραση. «Δε μ' αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως η διαφωνία της αφορά κυρίως την αναφορά στην ηλικία και την εμπειρία των νέων προσώπων ως λόγο για να απορρίπτεται η άποψή τους.

Στην ίδια συζήτηση επισημάνθηκε πως η κριτική είναι μέρος της τηλεοπτικής πραγματικότητας και πως κάθε πρόσωπο που εκτίθεται δημόσια είναι φυσικό να δέχεται σχόλια. Η Ζήνα Κουτσελίνη, ωστόσο, ξεχώρισε την κριτική από την απαξίωση ενός ανθρώπου επειδή είναι νέο πρόσωπο στον χώρο.

«Αν δεν του αρέσει κάτι, θα μπορεί να το πει, προφανώς, για όλους μας και για τα νέα παιδιά. Γιατί και τα νέα παιδιά, από τη στιγμή που εκτίθενται, πρέπει να είναι έτοιμα για την κριτική. Όχι αυτό, αλλά όχι λόγω ηλικίας. Εγώ εκεί, αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος», είπε.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε και προσωπικά στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, λέγοντας πως θα προτιμούσε η κριτική να αφορά την ίδια και όχι ένα νέο παιδί που βρίσκεται στην αρχή της πορείας του.

«Αν ήθελες να στοχοποιήσεις κάποιον, ας το έκανες μαζί μου. Γιατί έχω φτάσει σε αυτή την πορεία και σε αυτή την ιστορία, δε θα κριθώ τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

Λίγο αργότερα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έστειλε γραπτό μήνυμα στη Ζήνα Κουτσελίνη, θέλοντας να διευκρινίσει πως, όπως υποστήριξε, δεν είχε πρόθεση να στοχοποιήσει κάποιο νέο πρόσωπο της εκπομπής.

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Δεν στοχοποίησα κανένα νέο παιδί. Είπα απλά ότι δεν γνωρίζω τα νέα πρόσωπα και δε με ενδιαφέρει η άποψή τους. Στοχοποίησα. Λυπάμαι πολύ αν αυτό έγινε αφορμή για όλη αυτή την “επίθεση” και παρερμηνεία. Εκ μέρους σας, καλή σεζόν».

Στη συνέχεια, η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε το μήνυμα, κρατώντας ωστόσο τις επιφυλάξεις της για τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκαν τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου.

«Ποσειδώνα; Αν σε ρώτησαν κι άλλα πράγματα. Και είπες και άλλα σε ό,τι αφορά την εκπομπή. Και αυτό το ξέρεις μόνο εσύ. Και έβαλαν μόνο αυτό, τότε κάτι άλλο παίζει», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα