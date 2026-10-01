Τρισευτυχισμένος είναι ο Ηλίας Βρεττός, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά του το πρώτο παιδί του με την Αναστασία Δεληγιάννη.
Ηλίας Βρεττός: Θα γίνει μπαμπάς – Έγκυος η Αναστασία Δεληγιάννη
«Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας, για να το ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Βρεττός on air.
Ο γνωστός τραγουδιστής και η σύζυγός του ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ότι περιμένουν μωρό, μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που μοιράστηκαν στα social media.
«HB στο τετράγωνο !!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…», έγραψαν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.