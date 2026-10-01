Σε μια κίνηση που, όπως αποκάλυψε, κάνει για πρώτη φορά στα 25 χρόνια της καριέρας της, προχώρησε η Δώρα Χρυσικού. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή της να κινηθεί νομικά εναντίον ιστοσελίδων που δημοσίευσαν ψευδείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Όσα γράφονταν ιδιαίτερα σοβαρά, καθώς την παρουσίαζαν ως ετοιμοθάνατη.

Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε πως όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει συνειδητά να μην απαντά σε όσα γράφονται για εκείνη και να απέχει από τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Αυτή τη φορά, ωστόσο, αισθάνθηκε πως ξεπεράστηκαν τα όρια, καθώς τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αφορούσαν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, όπως είναι η υγεία της.

«Με βγάλανε ετοιμοθάνατη ξανά. Ε, ναι. Κινήθηκα νομικά. Ήταν ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο πράγμα. Πολύ ατυχές γενικά. Εγώ να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι γράφεται για μένα. Δε δίνω καμία σημασία, γιατί ανθρώπους δεν βάζω μέσα στο σπίτι μου. Δεν με νοιάζει η γνώμη τους.

Στο συγκεκριμένο είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω, που κινήθηκα νομικά. Και αυτό γιατί είχε να κάνει με την υγεία και όχι τόσο τη δική μου. Γιατί αυτό μπορεί να πέσει θύμα ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην έχει ούτε τη δύναμη τη δική μου, ούτε να είναι σε αυτή τη φάση, στο να είναι καλά και να περνάει κάτι δύσκολο.

Οπότε θεωρώ ότι με αυτά τα πράγματα έχει παραγίνει το κακό. Δεν μπορεί τώρα να γράψει ένας άνθρωπος που νοσεί από καρκίνο. Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί», δήλωσε η Δώρα Χρυσικού.