Η αντίστροφη μέτρηση για την AUTO ATHINA 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, συγκεντρώνει φέτος έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό νέων μοντέλων, πολλά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Οι μάρκες αυτοκινήτων που θα συμμετάσχουν στην AUTO ATHINA 2026 είναι:

ALFA ROMEO, ALPINE, AUDI, BMW, BUGGY MOTORS, BYD, CHANGAN DEEPAL, CHERY, CITROËN, CUPRA, DACIA, DS AUTOMOBILES, EVEASY, FARIZON, FIAT, FOTON, GAC AION, GEELY, HYUNDAI, ICAUR, INEOS,

JAECOO, JEEP, KGM, KIA, LEAPMOTOR, LEPAS, LEXUS, LINKTOUR, LYNK & CO.

MAXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG MOTOR, MINI, NIO, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, XPENG και ZEEKR.

Στις πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και σε αλφαβητική σειρά, τα ALPINE A290 & A390, AUDI A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 & RS 5 Avant,

BMW i3, Σειρά 7, νέα X5 και BMW Neue Klasse, BYD DOLPHIN G DM-i, SEAL MY2026 & SHARK, CHANGAN DEEPAL S07 Ultra PHEV, CITROËN C3 AIRCROSS OUTDOOR, CUPRA RAVAL, DENZA Z9GT, DS N°7, EVEASY GSE & EWIND, FARIZON V7E, GEELY E2.

HYUNDAI IONIQ 3, iCAUR V27, INEOS GRENADIER, JAECOO 8, KIA SELTO,

LEXUS ES 350e & LBX VIBRANT EDITION, MAXUS eTERRON 9, MERCEDES-AMG GT 4-door & ένα μοντέλο-έκπληξη, μία νέα έκδοση MINI, MG4 URBAN.

NISSAN PIXO, OPEL CORSA GSE, PEUGEOT E-208 GTi, ŠKODA EPIQ & PEAQ, SUBARU SOLTERRA & E-OUTBACK, TOYOTA YARIS CROSS, VOLKSWAGEN ID. POLO, ID. CROSS και ID.3 NEO, XPENG L03 κ.ά..

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του www.autoathina.gr , ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια και από τα ταμεία της έκθεσης.

Η είσοδος για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών είναι δωρεάν.

Δωρεάν Parking

Το parking για τους επισκέπτες της έκθεσης στο Metropolitan Expo είναι δωρεάν.

Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, θα διατίθεται δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Metropolitan Expo και αντίστροφα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.autoathina.gr