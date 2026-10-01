AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

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Αυτοκινητο
AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου
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Η αντίστροφη μέτρηση για την AUTO ATHINA 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, συγκεντρώνει φέτος έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό νέων μοντέλων, πολλά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

Οι μάρκες αυτοκινήτων που θα συμμετάσχουν στην AUTO ATHINA 2026 είναι:

ALFA ROMEO, ALPINE, AUDI, BMW, BUGGY MOTORS, BYD, CHANGAN DEEPAL, CHERY, CITROËN, CUPRA, DACIA, DS AUTOMOBILES, EVEASY, FARIZON, FIAT, FOTON, GAC AION, GEELY, HYUNDAI, ICAUR, INEOS,

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

JAECOO, JEEP, KGM, KIA, LEAPMOTOR, LEPAS, LEXUS, LINKTOUR, LYNK & CO.

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

MAXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG MOTOR, MINI, NIO, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, XPENG και ZEEKR. 

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

Στις πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και σε αλφαβητική σειρά, τα ALPINE A290 & A390, AUDI A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 & RS 5 Avant,

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

BMW i3, Σειρά 7, νέα X5 και BMW Neue Klasse, BYD DOLPHIN G DM-i, SEAL MY2026 & SHARK, CHANGAN DEEPAL S07 Ultra PHEV, CITROËN C3 AIRCROSS OUTDOOR, CUPRA RAVAL, DENZA Z9GT, DS N°7, EVEASY GSE & EWIND, FARIZON V7E, GEELY E2.

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

 HYUNDAI IONIQ 3, iCAUR V27, INEOS GRENADIER, JAECOO 8, KIA SELTO,

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

LEXUS ES 350e & LBX VIBRANT EDITION, MAXUS eTERRON 9, MERCEDES-AMG GT 4-door & ένα μοντέλο-έκπληξη, μία νέα έκδοση MINI, MG4 URBAN.

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

NISSAN PIXO, OPEL CORSA GSE, PEUGEOT E-208 GTi, ŠKODA EPIQ & PEAQ, SUBARU SOLTERRA & E-OUTBACK, TOYOTA YARIS CROSS, VOLKSWAGEN ID. POLO, ID. CROSS και ID.3 NEO, XPENG L03 κ.ά..

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του www.autoathina.gr , ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια και από τα ταμεία της έκθεσης.

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

Η είσοδος για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών είναι δωρεάν.

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

Δωρεάν Parking  
Το parking για τους επισκέπτες της έκθεσης στο Metropolitan Expo είναι δωρεάν. 

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου

Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν 
Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, θα διατίθεται δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Metropolitan Expo και αντίστροφα.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.autoathina.gr 

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