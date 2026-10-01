Κρίστα Πάικ: Ποια είναι η θανατοποινίτισσα που επέζησε από την εκτέλεση

Η ζωή, το έγκλημα και η δικαστική περιπέτεια

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη σε θάνατο για τη δολοφονία το 1995, επέζησε από τη θανατηφόρα ένεση που της χορηγήθηκε.
  • Η εκτέλεση της είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά αναστάλθηκε από ομοσπονδιακό εφετείο λόγω επιχειρημάτων υπεράσπισης.
  • Η Πάικ, που είχε υποστεί κακοποίηση στην παιδική της ηλικία, καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996, ενώ ο σύντροφός της σε ισόβια.
  • Ο κυβερνήτης του Τενεσί ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις για το 2026 μετά την αποτυχημένη διαδικασία.
  • Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη θανατική ποινή και την ηλικία των δραστών.

Μια υπόθεση που επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες απασχολεί την αμερικανική δικαιοσύνη πήρε απρόβλεπτη τροπή στο Τενεσί. Η Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας 19χρονης το 1995, επέζησε από τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης, παρά το γεγονός ότι της χορηγήθηκαν δύο δόσεις της.

Η 50χρονη έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όμως δεν κατέληξε. Μάρτυρες ανέφεραν ότι εξακολουθούσε να αναπνέει, ενώ αργότερα απομακρύνθηκε από τις φυλακές με ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα.

Θρίλερ με εκτέλεση στο Τενεσί: Επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις

Κρίστα Πάικ: Το έγκλημα του 1995 και η καταδίκη

Κρίστα Πάικ: Το έγκλημα του 1995 και η καταδίκη

Η Κρίστα Πάικ / AP 

Η παιδική ηλικία της Πάικ ήταν τραυματική... βιασμός, σεξουαλική και σωματική βία, κακοποίηση και παραμέληση. Οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει γνώση για την κατάστασή της αλλά δεν την προστάτευσαν.

Η Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν συμμετείχε στη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ, μιας νεαρής γυναίκας που γνώριζε από κέντρο εκπαίδευσης νέων με παραβατική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Σλέμερ οδηγήθηκε σε απομονωμένη περιοχή, όπου δέχθηκε επίθεση και τελικά έχασε τη ζωή της. Η ιδιαίτερη αγριότητα του εγκλήματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1996, η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο σύντροφός της, ο οποίος ήταν 17 ετών την περίοδο της δολοφονίας, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Κατά τη διάρκεια των πολυετών δικαστικών προσπαθειών για την αλλαγή της ποινής, οι συνήγοροί της επικαλέστηκαν το δύσκολο οικογενειακό της περιβάλλον, περιστατικά κακοποίησης και σεξουαλικής βίας, αλλά και προβλήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η ηλικία της όταν διέπραξε το έγκλημα θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη.

Κρίστα Πάικ: Η τελευταία δικαστική μάχη και η αποτυχημένη εκτέλεση

Η μητέρα της Σλέμερ (αριστερά) / AP (George Walker IV)

Κρίστα Πάικ: Η τελευταία δικαστική μάχη και η αποτυχημένη εκτέλεση

Η εκτέλεση είχε οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Λίγο πριν από την έναρξή της, ομοσπονδιακό εφετείο ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία, εξετάζοντας επιχειρήματα της υπεράσπισης σχετικά με το ιστορικό κακοποίησης της Πάικ. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση και επέτρεψε να προχωρήσει η εκτέλεση.

Η διαδικασία τελικά δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε προβλεφθεί. Μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, η Πάικ παρέμεινε ζωντανή. Το περιστατικό οδήγησε τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, να αναστείλει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες εκτελέσεις για το 2026 και να ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απέτυχε η διαδικασία.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τη θανατική ποινή, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά ανθρώπους που διέπραξαν τα εγκλήματά τους σε πολύ νεαρή ηλικία. Η περίπτωση της Πάικ εξακολουθεί έτσι να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της αμερικανικής δικαιοσύνης.
 

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