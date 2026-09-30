Γαλλία: Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις

Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία

Πάνω από 400 συλλήψεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 17:29 Κρήτη: Νεκρός 36χρονος που έπεσε σε πηγάδι βάθους 20 μέτρων
30.09.26 , 17:04 Ρυθμίσεις - ανάσα για τους οφειλέτες: Όλα τα νέα μέτρα
30.09.26 , 16:54 Θέατρο: Είδαμε το μουσικοθεατρικό υπερθέαμα του ΚΘΒΕ "Αυτή η Νύχτα Μένει"
30.09.26 , 16:51 Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος
30.09.26 , 16:15 Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών που μεταφέρθηκε στα Επείγοντα
30.09.26 , 16:10 Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία
30.09.26 , 16:02 «Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών
30.09.26 , 16:00 Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
30.09.26 , 15:41 Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z
30.09.26 , 15:39 Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα: Ρούχα στο ύποπτο σακίδιο
30.09.26 , 15:17 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό»
30.09.26 , 15:09 Καβατζίκης για εκπομπή με Σκορδά: «Θα είναι λίγο easy going πρωινό»
30.09.26 , 15:07 Δικηγόρος Υπνοθεραπευτή: Δεν σύστησε ο πελάτης μου τον Μαζωνάκη στη Γάκα
30.09.26 , 15:02 First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού
30.09.26 , 15:01 Επίδομα Παιδιού Α21: Έρχεται έκτακτη πληρωμή - Πότε θα γίνει
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: «Δεν υπήρξα ποτέ κακοποιητής, λατρεύω τα παιδιά μου»
Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος
«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ / Φωτογραφίες ΑP
Xιλιάδες μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Γαλλία / ΟPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ, καθώς οι μαθητές συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους κατά των ρημαγμένων σχολείων, των ανεπαρκών πόρων και των στρεσογόνων εξετάσεων.

Γαλλία: Ενίσχυση του κόμματος της Λεπέν στη Γερουσία - Video

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν παρατεταγμένους αστυνομικούς στη Λυών και μαθητές να στέκονται έξω από τα σχολεία τους στη Λιλ αλλά και στο βόρειο προάστιο του Παρισιού, το Σεν Ντενί.

Στη Λιλ και στη Λυών πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ στη Λιλ κάποιοι εκτόξευσαν αντικείμενα.

«Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού», δήλωσε ο Ζεφρέ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και χθες Τρίτη συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα, έχουν γίνει εστία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία.

Αύριο Πέμπτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την «Ανυπότακτη Γαλλία» και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις - οι περισσότεροι ανήλικοι.

Γαλλία: Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις

Γαλλία: Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις

Γαλλία: Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις

Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Οι μαθητές που διαδηλώνουν διαμαρτύρονται ότι οι τάξεις είναι υπερπλήρεις και ότι δεν επαρκούν οι καθηγητές.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτήση Ντουμπάι: Σοκάρουν Βίντεο Από Το Αεροσκάφος
Κοσμος
Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος
Πτήση Ντουμπάι: Ο Ένας Πιλότος Ήθελε Να Ρίξει Το Αεροπλάνο
Κοσμος
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Συναγερμός Σε Πτήση Προς Τελ Αβίβ: Φόβοι Για Αεροπειρατεία
Κοσμος
Πτήση Ντουμπάι: Αποκλείστηκε η αεροπειρατεία - Τσακώθηκαν οι πιλότοι
Aπάτη Με Κινητά Τηλέφωνα Στην Ευρώπη
Κοσμος
Πουλούσαν μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια - Απάτη μεγατόνων στην Ευρώπη
Φοιτήτρια Έπεσε Από Τον 8ο Όροφο Και Επέζησε
Κοσμος
Φοιτήτρια έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε!
Οι Καλύτερες Πόλεις Στον Κόσμο Για Διακοπές
Κοσμος
Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για διακοπές - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Σλοβακία: Επίθεση Με Μαχαίρι Σε Σχολείο - Μία Νεκρή
Κοσμος
Σλοβακία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Μία νεκρή και δύο τραυματίες
Το Σχέδιο Πέντε Σημείων Της Κομισιόν Για Τo Μεταναστευτικό
Κοσμος
Το σχέδιο πέντε σημείων της Κομισιόν για τo μεταναστευτικό
Τουρκία: Συνταξιούχος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση
Κοσμος
«Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» - Αυτοκτόνησε συνταξιούχος αστυνομικός
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top