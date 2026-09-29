Το σχέδιο πέντε σημείων της Κομισιόν για τo μεταναστευτικό

Σκοπός να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα & η ασφάλεια των συνόρων της Ε.Ε.

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Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Francis González)
Το Σχέδιο Πέντε Σημείων Της Κομισιόν Για Τo Μεταναστευτικό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν προτείνει νέο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση μαζικών μεταναστευτικών ροών.
  • Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
  • Ενίσχυση του Frontex με μόνιμο σώμα για ανάπτυξη προσωπικού και εξοπλισμού.
  • Προτάσεις για κυρώσεις κατά διακινητών μεταναστών και εξάρθρωση παράνομων δικτύων.
  • Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η Κομισιόν προτείνει νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης στο μεταναστευτικό, για την αντιμετώπιση αιφνίδιων μαζικών αφίξεων, αλλά και περιπτώσεων εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον απόηχο της κρίσης στη Θέουτα της Ισπανίας και εν μέσω, σχετικών πιέσεων από αρκετά κράτη μέλη.

Ο αρμόδιος επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ, απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή υβριδικής επίθεσης. Η συζήτηση είπε είναι σε εξέλιξη.

Σήμερα παρουσίασε ένα σχέδιο 5 σημείων.

Τι προτείνει:

  1. Καταρχάς την αύξηση της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, κυρίως για να μην ξεκινούν οι μετανάστες για το ταξίδι τους προς την ΕΕ.
  2. Την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, μέσω ενίσχυσης της εντολής του Frontex, μεταξύ άλλων με ενισχυμένο μόνιμο σώμα για την άμεση ανάπτυξη προσωπικού και εξοπλισμού, ισχυρότερο ρόλο στις επιστροφές, στενότερη συνεργασία με τις χώρες εταίρους και ισχυρή ικανότητα παρακολούθησης των εξωτερικών συνόρων και των προσυνοριακών περιοχών.
  3. Βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, επίγνωσης της κατάστασης και έγκαιρης προειδοποίησης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ταχέως το προτεινόμενο καθεστώς κυρώσεων που θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις κατά των διακινητών μεταναστών, αναφέρει η Κομισιόν.  
  4. Εξάρθρωση των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων.
  5. Τέλος, η Κομισιόν επιμένει στην ενίσχυση των επιστροφών, μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, μέσων και πολιτικών για την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας και των θεωρήσεων.

Το σχέδιο 5 σημείων θα υποβληθεί στα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο.

Εδώ αναλυτικά αυτά που προτείνει η Κομισιόν

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